Adrian Newey kondigde eerder deze maand officieel zijn afscheid bij Red Bull Racing aan en zal zijn taken als hoofdontwerper en chief technology officer neerleggen. Vanaf maart 2025 mag hij bij een nieuwe werkgever aan de slag. Volgens Pierre Waché is het vertrek van Newey niet zo'n ramp als wordt beweerd.

Newey is bezig aan zijn twintigste en laatste seizoen bij de energiedrankfabrikant, maar door vermoeidheid, zeker na het slopende seizoen van 2021 waarin Max Verstappen de strijd aanging met Lewis Hamilton, was het voor hem tijd om een stapje terug te doen. Het meesterbrein achter zoveel dominante Formule 1-bolides wordt vooral gelinkt aan Ferrari. Volgens de Britse media zou de ontwerper zelfs al zijn handtekening hebben gezet bij de Scuderia. Newey gaf in het verleden al aan spijt te hebben van het feit dat hij nog nooit met Lewis Hamilton had samengewerkt.

Niet één persoon

"Het is iets waar we voor hebben gepland. Het is iets waar we naartoe werken," antwoordde Waché bij de persconferentie op de vraag of Newey misschien niet zo erg gemist zal worden als eerst werd gedacht. "We zien het in de toekomst wel, maar uiteindelijk bevinden we ons wel in een omgeving met concurrentie. Zoals iedereen zegt, zij [de andere teams] zijn hard aan het werk om ons bij te halen, en wij werken hard om hen voor te blijven. Het was sowieso al een team effort om een auto aan te leveren. Het is niet één persoon die de auto maakt."

Newey naar rivaal

De technisch directeur van Red Bull vindt het vertrek van Newey jammer, maar hij lijkt het niet het einde van de wereld te vinden. "We waren er zeker wel op voorbereid en dat is iets wat we dit jaar en volgend jaar moeten bewijzen." De Fransman bevestigt verder bij Sky Sports F1 dat Newey niet langer welkom is bij technische briefings. "Momenteel lijkt het erop dat hij naar een rivaal gaat. En als je dan vertrekt, maakt niet uit wat je naam is, dan is er het risico dat diegene dingen over de huidige auto oppakt en zeker ook over de toekomstige auto. Daar zijn we heel voorzichtig in."

