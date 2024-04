Geruchten doen de ronde dat Red Bull Racing-coureur en regerend wereldkampioen Max Verstappen om tafel zal gaan met topmannen van Mercedes, waaronder Toto Wolff, na de F1 Grand Prix van Miami. De teambaas van de Zilverpijlen heeft nu op de geruchten gereageerd.

Lewis Hamilton maakte tijdens de afgelopen winterstop bekend Mercedes te verlaten na 2024 en de overstap te maken naar Ferrari. De Brit kwam altijd uit met een Mercedes-krachtbron sinds zijn debuut in de koningsklasse van de autosport in 2007, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. Hij sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014, 2015 en van 2017 tot en met 2020. Maar op één overwinning van George Russell anderhalf jaar geleden na is het vooral de ene teleurstelling na de andere bij Mercedes sinds de introductie van de huidige technische reglementen, en Hamilton bestempelde de seizoensstart van 2024 als zijn "allerslechtste ooit". Wie de nieuwe teamgenoot van Russell wordt, is nog niet bekend, maar Wolff heeft eerder toegegeven dat Verstappen op zijn lijstje staat.

Hoort achter gesloten deuren te gebeuren

Het verhaal dat Verstappen een overstap naar Mercedes zou overwegen, werd aangewakkerd door de soap rondom Red Bull-teambaas Christian Horner die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega. Het vertrek van Adrian Newey, de hoofdontwerper en technisch directeur van de energiedrankfabrikant, zit er naar verluidt ook aan te komen. Volgens F1-Insider zullen manager Raymond Vermeulen, vader Jos Verstappen en Max zelf na de wedstrijd op het Miami International Autodrome om de tafel zitten met Mercedes-Benz-voorzitter Ola Källenius, INEOS-CEO Jim Ratcliffe en Mercedes F1-teambaas Wolff.

De laatstgenoemde laat echter via Reuters weten dat er geen meeting op de planning staat met de Limburger. "Nee, dat is een van de geruchten. Mensen hebben meetings verzonnen, ze verzinnen wat er gebeurt met de coureurs, maar dit soort dingen horen achter gesloten deuren te gebeuren en alles wat naar buiten is gebracht, is niet echt het juiste," aldus Wolff. Ook ging hij kort in op het mogelijke vertrek van Newey bij Red Bull: "Ik kijk er gewoon naar als fan en zie wel wat er gebeurt."

