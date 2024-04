Toto Wolff vertelt dat Lewis Hamilton, ondanks zijn aanstaande vertrek bij Mercedes, zijn best doet om zijn eigen moraal en dat van het team, hoog te houden. De teambaas twijfelt er niet aan dat dit in de toekomst zal veranderen.

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes, en voorlopig is dat er geen om over naar huis te schrijven. De performance van de Duitse grootmacht schommelt enorm sinds de introductie van de nieuwe reglementen begin 2022, en de problemen van de formatie worden benadrukt door de W15. Hamilton was na de eerste twee races van het jaar erg positief over de auto van dit seizoen, maar vertelde in Japan nog nooit zo onzeker achter het stuur te hebben gezeten. In China werd de Brit tweede in de sprintrace, om zich vervolgens als achttiende te kwalificeren voor de Grand Prix.

Teleurstellend seizoen Hamilton

Na vijf races staat Hamilton met negentien punten op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Teammaat George Russell doet het met een zevende plaats en 33 punten iets beter. Ondanks de zeer succesvolle samenwerking die de 39-jarige coureur met Mercedes heeft gekend, zal hij in zijn achterhoofd de dagen aan het tellen zijn. Eind dit jaar vertrekt de man uit Stevenage naar Ferrari, om in de herfstdagen van zijn indrukwekkende carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij de Italiaanse grootmacht.

Opstellen als een prof

Ondanks het aanstaande vertrek, verwacht teambaas Toto Wolff dat Hamilton tot de laatste dag alles zal geven: "Ik denk dat Lewis een prof is en tot nu toe heeft hij zich ook zo gedragen", citeert Motorsport.com. "Hij probeert zijn moraal en dat van het team hoog te houden, ook als de resultaten uitblijven. Ik heb er teen twijfels over dat dat zo zal blijven. Hij is ook erg betrokken met George", aldus de Oostenrijker.

