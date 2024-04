Tijdens deze Formule 1-race maakt Lewis Hamilton zijn debuut bij het team van Ferrari

De Grand Prix van Australië vormt verrassend genoeg in 2025 de eerste race van het Formule 1-seizoen, wat betekent dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in Melbourne zijn Ferrari-debuut zal gaan maken.

Lewis Hamilton liet afgelopen winter de Formule 1-paddock op haar grondvesten schudden, toen het nieuws naar buiten kwam dat hij eind 2024 Mercedes zal verlaten. De 39-jarige coureur gaat in de herfstdagen van zijn indrukwekkende loopbaan een nieuw avontuur aan bij het team van Ferrari, waarmee naar eigen zegen een kinderdroom in vervulling gaat. De zevenvoudig wereldkampioen zal bij de Italiaanse grootmacht plaatsnemen naast 'Ferrari-wonderkind' Charles Leclerc, wat betekent dat Carlos Sainz momenteel druk op zoek is naar een nieuwe werkgever.

De FIA kondigde op vrijdag de Formule 1-kalender voor 2025 aan, waarmee het motorsportorgaan het programma voor volgend jaar op tijd naar buiten heeft gebracht. Een aantal dingen vallen echter meteen op. Zo vormt de Grand Prix van Australië de seizoensopener, wat voor Hamilton betekent dat hij zijn Ferrari-debuut in Down Under maakt. Het nieuwe koningsklassejaar zou voor het laatst in 2019 in Australië van start gaan, maar het raceweekend werd destijds vlak voor de start van de eerste vrije training volledig geschrapt, vanwege het opkomende coronavirus.

Grand Prix van Zandvoort 2025

Na Australië is het de beurt aan China, Japan, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami. Voor de Nederlandse fans betekent dit dat het seizoen - net als dit jaar - begint met een aantal hele vroege, en een aantal hele late races. In mei strijkt de Formule 1 voor het eerst neer in Europa, voor de Grand Prix van Imola op zondag 16 mei. De Grand Prix van Nederland wordt verreden op zondag 31 augustus en zit daarmee tussen de races in Hongarije en Monza. Bekijk de volledige Formule 1-kalender voor 2025 hieronder.

🥁 Presenting... the 2025 FIA Formula One World Championship calendar!#F1 pic.twitter.com/qrBB52ncRd — Formula 1 (@F1) April 12, 2024

