Lewis Hamilton heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van China uitgehaald richting de mensen die hem bekritiseren vanwege zijn overstap naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat er "bullshit" over hem wordt geschreven en dat dat waarschijnlijk de rest van het jaar nog zo zal blijven.

Hamilton dropte begin dit jaar een bom in de paddock door wereldkundig te maken dat hij na dit seizoen vertrekt naar Ferrari. Na een uiterst succesvol avontuur bij Mercedes, trekt hij na dit jaar de deur bij de Zilverpijlen achter zich dicht. Sindsdien is er veel kritiek gekomen, zowel op de keuze van Hamilton om voor Ferrari te kiezen als vice versa. Ook het feit dat Hamilton dit seizoen geen indruk weet te maken en diegene die hij opvolgt, Carlos Sainz, wél, doet de vraagtekens verder rijzen. Hamilton zelf is echter klaar met al die verhalen, zo laat hij in China weten aan de pers. "Nou, ik denk niet dat ik mijn beslissing hoef te rechtvaardigen. Ik denk dat ik weet wat goed voor mij is en dat is niet veranderd sinds ik de beslissing heb genomen", zo laat de Brit weten.

Hamilton over "bullsh*t" over zijn Ferrari-transfer

Hamilton zelf heeft ook nooit getwijfeld aan zijn keuze voor Ferrari, zo zegt hij. Het is vooral de buitenwereld die de hele overstap in twijfel trekt. "Er is geen moment geweest dat ik heb getwijfeld en ik laat me ook niet beïnvloeden door opmerkingen van anderen", zo zegt de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton is wel een beetje klaar met de media en de mensen die hem bekritiseren, al weet hij ook dat dat waarschijnlijk nog wel een tijdje door zal gaan. "Zelfs vandaag de dag zijn er mensen die bullshit blijven schrijven en slecht praten over mijn zet [naar Ferrari, red.]. En dat zal de rest van het jaar zo blijven doorgaan."

Spannende tijd nadert

De inmiddels 39-jarige Hamilton zegt dat hij heeft geprobeerd de beste keuze voor zichzelf te maken, maar erkent dat het altijd spannend is wanneer je naar een nieuw team en een nieuwe auto overstapt. "Alleen jij weet wat goed voor je is. En voor mij wordt het een spannende tijd", zo zegt hij daarover.

