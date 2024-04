Max Verstappen heeft het Formule 1-team van Red Bull Racing niet nodig gedurende de periode van onrust binnen de energiedrankgigant. Volgens Dr. Helmut Marko hoeft de Nederlander niet geholpen te worden in dit soort situaties, maar trekt hij juist zijn eigen plan en negeert hij de ruis. "En dat is maar goed ook", aldus de Red Bull-topman.

Het dondert en bliksemt achter de schermen bij Red Bull. Er is een heuse machtsstrijd gaande en diverse mensen dreigen het team te (moeten) verlaten. Hoewel het sinds een aantal weken weer wat rustiger oogt bij het Oostenrijkse team, is de kou zeker nog niet uit de lucht. Achter de schermen gaan de politieke spelletjes rustig door. Gelukkig is daar in de paddock op dit moment iets minder van te merken. "Eigenlijk gaat het om rust brengen in het team. En dat is dringend nodig", zo vertelt Marko in gesprek met de Kleine Zeitung. "Zoals we in Australië hebben gezien: als we niet leveren, staat Ferrari er. Ook andere factoren speelden een rol, maar het doel moet de vierde WK-titel op rij zijn. Al het overige is daaraan ondergeschikt."

Artikel gaat verder onder video

▶︎ OP = OP! De laatste weekendtickets voor de GP van Oostenrijk v.a. 223 euro

Marko houdt zich niet bezig met politiek binnen Red Bull

Als Marko vervolgens gevraagd wordt naar de interne machtsstrijd binnen Red Bull, wil hij hier niet te veel op ingaan. "Dat is de politiek waar ik me op dit moment niet mee bezighoud", zo zegt hij. "Het draait allemaal om het winnen van de volgende wereldtitel." Verstappen speelt echter - inmiddels - ook een grote rol binnen het politieke getouwtrek. De Limburger schaarde zich in Saoedi-Arabië als een blok achter Marko en sindsdien wordt er gespeculeerd over een vertrek. Op de baan is er echter niets van te merken, want Verstappen blijft domineren en winnen. Volgens Marko is het indrukwekkend wat Verstappen laat zien te midden van alle onrust binnen het team en rondom zijn persoon.

Marko bevestigt gesprekken met Sainz: 'Maar hij heeft beter aanbod van ander team gekregen'Lees meer

Verstappen heeft Red Bull niet nodig voor hulp

Op de vraag of de prestaties van Verstappen onder deze omstandigheden hoger zouden moet worden gerangschikt, antwoordt Marko: "Ja, hij is zo ongelooflijk gefocust." Volgens de man uit Graz heeft Verstappen Red Bull helemaal niet nodig om hem te helpen bij dit soort situaties en onzekerheden. "Hij heeft geen team om zich heen nodig dat hem in deze situaties helpt. Hij is een uitzondering en is pas 27 jaar oud. Hij doet toch zijn eigen ding en dat is maar goed ook."

Marko waardeert loyaliteit Verstappen

Dat Verstappen en Marko onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kwam nog maar eens in het heetst van de strijd naar boven in Saoedi-Arabië, toen Verstappen reageerde op de geruchten dat Marko wellicht ontslagen ging worden. De wereldkampioen zei dat als Marko moet vertrekken, hijzelf ook zijn koffers ging pakken bij Red Bull. "Dat was een heel groot teken van loyaliteit", zo erkent Marko. "Ik beschouw dat absoluut niet als vanzelfsprekend, zeker niet in deze tijd."

Gerelateerd