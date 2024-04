Max Verstappen en Mercedes zijn dit seizoen regelmatig met elkaar in verband gebracht en nu het weer rommelt rondom Adrian Newey, ligt een mogelijk vertrek weer serieus op tafel. Bradley Scanes, de voormalig trainer van Verstappen, kan nauwelijks geloven dat de Nederlander vertrekt. Toch sluit hij het ook niet uit.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Vervolgens leek de hele zaak in wat rustiger vaarwater beland te zijn en ging de focus weer op de prestaties op de baan.

Olie op het vuur

Eind vorige week ontstond er echter weer rumoer in Milton Keynes, want Adrian Newey lijkt van plan om het team te verlaten. Vervolgens is ook de Verstappen vertrekt naar Mercedes-trein weer op gang gekomen en zou de drievoudig kampioen zelfs gesprekken met de Zilverpijlen gaan houden. Ook Jos Verstappen gooide recent wat olie op het vuur door een vertrek naar Mercedes zeker niet uit te sluiten: "Ik denk dat iedereen Max heel graag wil hebben, alleen denk ik dat Max op dit moment gewoon goed zit", klonk het tegenover RaceXpress. "Hij heeft een snelle auto, maar ja, we moeten ook verder kijken. We kijken ook naar 2026. We laten alles een beetje op ons afkomen en we blijven heel rustig en kijken wat er gaat gebeuren."

Vertrek is mogelijk

In een eerder stadium gaf zijn voormalig trainer Scanes in de Sky Sports F1-podcast zijn verdict over Verstappen bij een ander team. De man die Verstappen dus goed kent, kan het zich niet voorstellen, al sluit hij het niet uit: "Het zou ontzettend raar zijn om Max in een pak te zien dat niet van Red Bull is. Hij is opgegroeid binnen het team, hij houdt van het team en van de mentaliteit van het team. Aan de andere kant kun je nooit nooit zeggen. Het kan allemaal veranderen. Het enige dat hij wil, is winnen. Als hij geen winnende toekomst ziet, gaan we mogelijk veranderingen zien", besluit Scanes.

