OP = OP! De laatste weekendtickets voor de GP van Oostenrijk v.a. 223 euro

Tickets voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk 2024 vliegen als warme broodjes over de toonbank, maar het is nog steeds mogelijk om deze fantastische race in het bergachtige Spielberg bij te wonen. De laatste kaarten worden inmiddels aangeboden en vanaf 223 euro per persoon kun jij erbij zijn. Bestel nu je tickets via de GPFans Ticketshop.

De Red Bull Ring kleurt ieder jaar weer volledig oranje voor de Formule 1. Duizenden Nederlandse fans trekken dan richting Oostenrijk. Grote kans dat je afgelopen seizoen helaas geen tickets hebt kunnen bemachtigen voor deze populaire race, maar gelukkig kun je nu nog je kaarten reserveren voor de 2024-editie. Via de GPFans Ticketshop boek je nu de laatste tickets voor dit evenement. Hoewel de kaartverkoop storm loopt, is er nog voldoende keuze met betrekking tot de zitplaatsen op het circuit van de Red Bull Ring. Wil jij dit spectaculaire evenement bijwonen? Klik dan hier om je kaarten te bestellen via de GPFans Ticketshop.

Beleef de fantastische ambiance in Spielberg

Het raceweekend in Oostenrijk zorgt vrijwel altijd voor een spectaculaire race. Daarnaast is de sfeer fantastisch en zijn de voorzieningen goed geregeld. Kom live aanschouwen hoe de bergen in Stiermarken tot leven komen wanneer er tussen 28 juni en 30 juni 2024 geracet en gefeest gaat worden op en rondom de Red Bull Ring. Schreeuw en juich jij je favoriete coureur naar de overwinning in Oostenrijk?

Een heel weekend naar Oostenrijk vanaf 223 euro

De goedkope weekendtickets voor de Grand Prix van Oostenrijk 2024 waren al snel sinds de opening van de kaartverkoop uitverkocht, maar gelukkig is het nog steeds mogelijk om de spectaculaire race in de Oostenrijkse bergen bij te wonen. Voor 388 euro per persoon ben je bijvoorbeeld een geheel raceweekend verzekerd van comfortabele zitplaatsen op de T8-tribunes, die uitzicht bieden over diverse delen van de derde sector van de baan. Ook biedt deze plek zicht op een groot televisiescherm, zodat je niets van het spektakel hoeft te missen. Met de General Admission tickets kun je zelfs al vanaf 223 euro een heel weekend op de Red Bull Ring aanwezig zijn.

