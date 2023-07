Lars Leeftink

Max Verstappen veroverde zaterdagmiddag pole position voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië, maar als het aan de fans en de coureurs van Mercedes ligt komt er nog een staartje aan de sessie. Zowel George Russell als Lewis Hamilton en fans op social media wijzen naar het inhalen van Verstappen tijdens een gele vlag.

De Nederlander eindigde op P1 voor Lando Norris en Oscar Piastri, maar al vrij snel na de sessie ging het niet meer over McLaren of over de pole van Verstappen. Op social media zijn beelden verschenen van de onboard van Verstappen. Daarin wordt geclaimd dat de Nederlander collega Russell ingehaald zou hebben onder de gele vlag. De FIA heeft nog niks laten weten over een eventueel onderzoek, maar dit kan ook vanuit de teams [bijvoorbeeld Mercedes of McLaren] nog aangevraagd worden als ook zij er zeker van zijn dat Verstappen in de fout is gegaan. Het lijkt er echter op dat wat Verstappen deed volgens de regels gewoon is toegestaan. Dit is dan ook de reden dat de FIA voor nu geen onderzoek heeft ingesteld.

Zowel Hamilton als Russell lieten over de boardradio hun ongenoegen blijken over de actie van Verstappen. Hamilton: "Max haalde net in bij geel", terwijl ook Russell zich bij zijn team laat horen: "Verstappen haalde me net in tijdens de gele vlag.". Ook op het internet zijn er veel mensen die het gezien hebben en de FIA vragen om in te grijpen. Of een team het ook eens gaat zijn en naar de stewards stapt voor een onderzoek, is afwachten. De kans lijkt echter klein.

