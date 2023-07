Vincent Bruins

Woensdag 5 juli 2023 12:41

Onder andere Pierre Gasly en Kevin Magnussen evenals Lando Norris, Sergio Pérez en Yuki Tsunoda hebben van zich laten horen na de Grand Prix van Oostenrijk. Ze willen namelijk veranderingen zien in de regels omtrent het overschrijden van track limits en ze hopen dat er oplossingen komen. Het weekend op de Red Bull Ring draaide vooral om track limits, nadat ontzettend veel rondetijden werden verwijderd in de kwalificaties en tijdens de race werden er een boel tijdstraffen uitgedeeld.

De FIA was de uren na de wedstrijd nog altijd bezig met het onderzoeken van alle track limit-overschrijdingen. Daar kwam bij dat Aston Martin een protest tegen de resultaten had ingediend, omdat ze zagen dat de andere coureurs buiten de lijntjes aan het kleuren waren, en uiteindelijk kregen negen deelnemers extra tijdstraffen, waaronder Gasly en Magnussen.

Oma snapt er niks van

"Ik was op Fernando [Alonso] aan het jagen, en ik zag dat hij van mij wegreed, en ik dacht dat het het waard was om te proberen elk mogelijk risico te nemen," vertelde Gasly aan de aanwezige media. "Helaas ging ik één keer te vaak misschien een centimeter te wijd, en dat is natuurlijk frustrerend. Voor mijn gevoel zou het voor iedereen bij de wedstrijdleiding, voor alle fans en alle coureurs makkelijker zijn om gewoon zonder die regels te leven. Wanneer er 43 rondetijden in de kwalificatie worden verwijderd, dan klopt er gewoon iets niet. Mijn oma kijk op tv en die snapte er niks van. Ze had zoiets van 'Wat gebeurt er in vredesnaam? Lewis [Hamilton] is eerst P1 en twee seconden later weer P18'."

Alles verpest

Magnussen vindt de Red Bull Ring "een leuk circuit, maar het is bullshit op deze manier. Het verpest alles, waaronder het plezier," zo liet de Deen weten aan RaceFans. "Het is beter om een natuurlijke grens te hebben en ik denk dat dit circuit dat al heeft. Met hoe laag de auto's liggen en hoe hoog de kerbs zijn, ga je niet sneller als je over de grens gaat van die tweede kerb, maar je krijgt toch een waarschuwing voor het overschrijden van track limits." Volgens Yuki Tsunoda is het probleem dat de track limits de witte lijnen zijn, maar dat je die niet goed kan zien en al helemaal niet kan voelen, wanneer je eroverheen rijdt. Sergio Pérez hoopt dat er voor volgend jaar een oplossing is gevonden. Lando Norris wil graag dat grindbakken de grens van track limits aangeven, maar beseft dat dat lastig wordt op circuits waar ook de MotoGP racet.