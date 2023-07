Vincent Bruins

Lando Norris kwam als vijfde over de streep in de Grand Prix van Oostenrijk, maar werd geklasseerd als vierde. Er werden na de Formule 1-race op de Red Bull Ring namelijk veel straffen uitgedeeld voor het overschrijden van de track limits. De McLaren-coureur kwam op een ongewone manier erachter dat hij een positie had gewonnen.

De FIA was de uren na de wedstrijd nog altijd bezig met het onderzoeken van alle track limit-overschrijdingen. Daar kwam bij dat Aston Martin een protest tegen de resultaten had ingediend, omdat ze zagen dat de andere coureurs buiten de lijntjes aan het kleuren waren, en uiteindelijk kregen negen deelnemers tijdstraffen. Carlos Sainz kreeg een extra tien seconden aan zijn broek en viel achter Norris en Fernando Alonso terug naar de zesde positie.

Makkelijkste inhaalactie

"Fernando sms'te mij volgens mij meteen met 'betrapt'," vertelde hij tegenover Planet F1 tijdens de lancering van de chrome-kleurenstelling waar McLaren aankomende Britse Grand Prix mee zal rijden. "Daarna vertelde hij me dat ik moest lezen wat er was gebeurd en wie we dachten dat er straffen zouden krijgen, en dat soort dingen. Op die manier kwam ik erachter, meteen toen ik in het Verenigd Koninkrijk was geland, dus dat was fijn. Het was de makkelijkste inhaalactie van mijn leven."

Aangename verrassing

"Ik denk dat er altijd de verwachting was dat als ik [een tijdstraf] zou hebben, dat Fernando voor mij terecht zou komen," vervolgde de 23-jarige Brit. "Ik moest dus blijven pushen. En tegelijkertijd, ik wist dat als Carlos een fout zou maken, dan bestond er de kans dat ik zijn positie kon krijgen. Ik was een soort van aan het vechten, alsof er iets zou gaan gebeuren. Mijn engineers vertelde me er ook genoeg over. Het was een aangename verrassing en meer punten voor het team en dat was perfect."