Het team van Red Bull Racing is de afgelopen weken zeer kritisch geweest over het achtervleugelfoefje van McLaren. Inmiddels blijkt vanuit Singapore dat men gevraagd heeft vanuit de FIA om dit aan te passen. Helmut Marko is blij met de ontwikkelingen, maar wil meer.

De vrijdag in Singapore is voorlopig een veelbewogen eerste dag van het raceweekend. Er was allereerst het nodige te doen over Max Verstappen en zijn gevloek op de persconferentie, terwijl ondertussen het nieuws naar buiten kwam dat de FIA aan McLaren heeft gevraagd om de flappende achtervleugel, waar na Bakoe zoveel om te doen was, aan te passen. Het gaat daarbij uiteindelijk niet om de achtervleugel zelf, maar de zogeheten 'slot gap', de ruimte die er zit tussen de klep van de vleugel omdat deze moet kunnen openklappen bij het gebruik van de DRS. Dit gat moet altijd even groot zijn wanneer de DRS gesloten is.

Artikel gaat verder onder video

Marko blij met acties

Omdat dat niet het geval was bij de McLaren, heeft men vanuit de FIA gevraagd aan het team om aanpassingen te maken, zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Met name het team van Red Bull Racing was voorvechter van de vermeende overtredingen bij McLaren en Marko is dan ook in zijn nopjes met de acties van het motorsportorgaan: "We hebben drie maal geprotesteerd tegen de achtervleugel van McLaren. Vandaag heeft de FIA een zeer correcte beslissing genomen. De achtervleugel van McLaren is niet toegestaan", stelt de adviseur van Red Bull. Het team is echter niet van plan om het daarbij te laten: "Nu is het tijd om naar de voorvleugel te kijken", zo spreekt hij klare taal.