Zak Brown is er 'vrij relaxed' onder dat McLaren de achtervleugel moet aanpassen. Hij ziet het als een compliment dat Red Bull Racing klachten heeft ingediend bij de FIA, zo legde de CEO van het team uit Woking uit tijdens de trainingen voor de F1 Grand Prix van Singapore.

Na afloop van de Formule 1-race in Azerbeidzjan, die Oscar Piastri won door Charles Leclerc te verslaan, kwamen er beelden uit waarin een trucje van McLaren was te zien. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen open op het rechte stuk, waardoor de MCL38 iets harder kon lopen op het lange rechte stuk. De internationale autosportbond nam deze vrijdag het besluit om in te grijpen: McLaren moet de achtervleugel die de Bakoe-configuratie heeft, aanpassen. Red Bull had meermaals geprotesteerd, onthulde hoofdadviseur Helmut Marko. Brown suggereert dat de renstal waar Max Verstappen voor uitkomt, zich misschien beter kan concentreren op hun eigen problemen met de RB20.

Vleugel wel legaal

"Ja, er wordt veel over gekletst", begon Brown tegenover de microfoon van Viaplay. "Het voldeed uiteraard wel aan alle reglementen, maar het wordt gewoon een kleine aanpassing aan onze Bakoe-achtervleugel. En het verschil zal klein zijn. Dus we zijn er vrij relaxed onder." Reagerend op de vraag of hoeveel invloed de protesten van Red Bull gehad, zei de CEO: "Nou, er is veel commotie over geweest, maar het heeft alle testen doorstaan."

Compliment

Brown vervolgde: "We liggen nu aan de leiding van het constructeurskampioenschap, dus dan zou ik ook verwachten dat, terwijl ieder team focust op het sneller maken van hun eigen auto, ze tegelijkertijd bezig zijn met onze auto langzamer maken. Dat is prima, dat hoort er gewoon bij. Ik zie het als een compliment dat iedereen naar onze auto aan het staren is en pogingen waagt hem langzamer te maken. We zullen dus een kleine aanpassing maken, maar dat is niet iets waar ik me zorgen om maak."

