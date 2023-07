Remy Ramjiawan

Maandag 3 juli 2023 21:16

Lando Norris hoopt dat demonstranten van Just Stop Oil dit jaar niet de Grand Prix van Groot-Brittannië zullen aandoen. Afgelopen jaar wisten de activisten hun weg naar het circuit te vinden en zelf op de baan te komen. Het leverde een gevaarlijke situatie op, waarbij er gelukkig niemand gewond is geraakt.

De klimaatactivisten zijn dit jaar al actief geweest tijdens de rugbyfinale, maar ook tijdens het World Snooker Championship. Ook de Formule 1 kent de groep inmiddels, want vorig jaar tijdens de Britse Grand Prix was de race op Silverstone het doelwit. De demonstranten kregen eind maart hun straf te horen van de rechter in Northampton. Hoewel ze schuldig waren bevonden, bleef een gevangenisstraf het zestal bespaard. Er zijn voorwaardelijke gevangenissen straffen uitgedeeld en drie van de demonstranten hebben daarnaast ook een taakstraf gekregen.

Zorgelijk

Norris blikt in het Britse Independent vooruit op de race in Silverstone en hoopt dat de demonstranten vooral wegblijven. "Natuurlijk is het zorgelijk, want het is stom om je leven in gevaar te brengen met rondrijdende auto's. Het is ook heel egoïstisch om te doen, omdat het gevolgen kan hebben voor de persoon die de auto bestuurt", zo legt de 23-jarige McLaren-coureur uit.

Veiligere manieren

Toch wil hij mensen vooral niet de kans ontnemen om te protesteren, al zijn er in zijn ogen veiligere opties. "Iedereen heeft het recht om te protesteren en ik denk dat er goede en slechte manieren zijn om dat te doen. Ik hoop alleen dat mensen slim genoeg zijn om het niet te doen. Er zijn veel veiligere manieren om evenveel aandacht te krijgen", aldus de Brit, die hoopt dat zijn thuisrace zonder noemenswaardige incidenten zal verlopen.