Vincent Bruins

Vrijdag 7 juli 2023 16:59

Track limits waren het onderwerp van het weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Er werden rondetijden verwijderd in de kwalificatie en de stewards deelden niet alleen tijdens de race op de Red Bull Ring tijdstraffen uit, maar ook daarna nog. De wedstrijdleiding kon het aantal overschrijdingen van de track limits niet meer bijhouden. De FIA hoopt dit drama in de toekomst te voorkomen door middel van aanpassingen aan de baan in Stiermarken.

Sergio Pérez was een van de coureurs die op vrijdag al de dupe was van de track limits. In Q2 alleen al werden maar liefst drie rondetijden van de Red Bull Racing-coureur verwijderd en omdat hij verder geen competitieve tijd had geklokt, moest hij de Grand Prix aanvangen vanaf de vijftiende positie. Dankzij de wisselvallige weersomstandigheden tijdens de Sprint konden we track limits even vergeten op zaterdag, maar het drama ging op de zondag weer door.

Tijdstraffen

Tijdens de Grand Prix op de Red Bull Ring werd de ene na de andere tijdstraf van vijf seconden uitgedeeld, maar daar bleef het niet bij. De FIA moest 1200 overschrijdingen van track limits onderzoeken en Aston Martin diende ook nog een protest tegen de resultaten in. Uiteindelijk werden nog eens negen coureurs bestraft. Carlos Sainz ging van P4 naar P6, Lewis Hamilton van P7 naar P8, Pierre Gasly van P9 naar P10, Alexander Albon bleef P11, Logan Sargeant bleef P13, Esteban Ocon ging van P12 naar P14, Nyck de Vries van P15 naar P17 en Yuki Tsunoda van P17 naar P19. Ook Kevin Magnussen kreeg nog een tijdstraf, maar schoof juist op van P19 naar P18, omdat de straf van Tsunoda groter was.

Goedkeuring van MotoGP

Het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport kan melden dat de Red Bull Ring het circuit zal aanpassen om drama omtrent track limits in de toekomst te voorkomen. De grindbakken zouden terugkomen in bochten negen en tien, de één na laatste en de laatste bocht. De FIA zou contact hebben gezocht met de organisatie van de MotoGP, die ook op de Red Bull Ring racen voor de Oostenrijkse Grand Prix op twee wielen, en die heeft goedkeuring gegeven voor de aanpassingen.