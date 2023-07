Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos kan het haast niet anders dan dat Sergio Pérez teamgenoot Max Verstappen zag tijdens de openingsronde van de Sprintrace in Oostenrijk. De Mexicaan duwde zijn teamgenoot het gras op en dat had volgens de analist ‘verschrikkelijk fout kunnen aflopen’.

‘Checo’ vergaloppeerde zich afgelopen vrijdag tijdens de kwalificatie in Spielberg. De Mexicaan wist, mede dankzij het overschrijden van de track limits, niet verder te komen dan P15 tijdens de kwalificatie. Tijdens de Sprint Shootout sloeg hij echter wel toe. Met een 1:04.993 reed hij de tweede tijd en dus zat er een mogelijke overwinning op zaterdag in. Tijdens eerste honderd meter had ‘Checo’ koploper Verstappen te pakken, om vervolgens de verdedigende actie in te zetten op het rechte stuk richting bocht drie. Het liep allemaal goed af en Verstappen kwam na de race verhaal halen. De tweevoudig kampioen geloofde zijn teamgenoot op zijn woord en daarmee was de kous af.

'Is het waar of is het niet waar?'

Pérez verweerde zich door te stellen dat hij zijn teamgenoot simpelweg niet zag. Doornbos legt in gesprek met GPFans uit dat hij twijfelt aan dat argument. "Hij heeft hem gezien, maar je moet iemand op zijn woord geloven. Als je dat al niet meer kan doen binnen het team. Ik bedoel, je kijkt hem in de ogen aan en je vraagt: 'Is het waar of is het niet waar?’ Je legt uit wat er is gebeurd en dan parkeer je dat. Van de spiegels, daar weten we van dat die bijna geen functie op een Formule 1-auto hebben. Dat in combinatie met de hoeveelheid spray", zo twijfelt de Rotterdammer over de intenties. Toch vermoedt Doornbos een bewuste actie: "Het feit dat hij in bocht één overstuur heeft, dan moet hij hebben gedacht: 'ik ga gelijk verdedigen'. Zo kwam het meer op mij over."

Frustratie in het spel

Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016 hadden Nico Rosberg en Lewis Hamilton een soortgelijk moment. De twee coureurs torpedeerden elkaar van de baan en Verstappen wist tijdens die race zijn eerste zege te pakken. "Dit had verschrikkelijk fout kunnen aflopen en dan komen er nog achttien auto’s voorbij. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar dat oogde allemaal wel op de limiet. Bij Lewis en Nico ging het ergens om, namelijk om de wereldtitel. Bij Max en Pérez gaat het niet om de wereldtitel, dan gaat het om frustratie.” Toch liep het met een sisser af. Verstappen schreef ook de verkorte race in Spielberg nog eens op zijn naam. "Achteraf kijk je naar die sprintrace en is Max gewoon 22 seconden weggereden in twintig rondjes."

