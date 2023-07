Lars Leeftink

Toto Wolff heeft beweerd dat Mercedes nog steeds gelooft dat ze Red Bull Racing op puur tempo kunnen verslaan in 2023, ondanks de grote kloof tussen de twee teams afgelopen weekend in Oostenrijk.

Eigenlijk is het hele seizoen lang het gat tussen Mercedes en Red Bull al groot. De Silver Arrows introduceerden eerder dit seizoen in Monaco een groot upgradepakket in de hoop het gat naar Red Bull te dichten en de grootste tekortkomingen van de W14 aan te pakken. De volgende vier races waren wisselvallig voor het team. Er was weinig snelheid in Monaco en Oostenrijk, maar in Spanje en Canada ging het weer goed. Het team is dus nog steeds zoekende naar de juiste balans en setup.

Red Bull in 2023

Red Bull is ondertussen voor het tweede seizoen op rij dominant, waar vooral een goed beeld van te schetsen is door naar het aantal zeges in 2023 te wijzen. Red Bull won tot nu toe alle negen races dit seizoen. Zeven races werden gewonnen door Verstappen, waaronder de laatste vijf, terwijl teamgenoot Sergio Pérez twee zeges op zijn naam heeft staan. Tot nu toe kan ook in 2023 niemand tippen aan de RB19 die Adrian Newey met zijn team heeft ontworpen, maar Wolff blijft hoopvol.

Mercedes blijft hopen

Ondanks het huidige gat tussen de twee teams, blijft Wolff aangeven dat Mercedes de hoop niet heeft verloren in hun poging om Red Bull bij te halen. "Ik blijf van mening [dat het mogelijk is]", zei Toto Wolff toen hem door Autosport werd gevraagd of Mercedes Red Bull dit seizoen op snelheid kan verslaan. "Want als ik zou zeggen dat ik het geloof niet meer heb, dan kunnen we net zo goed stoppen, alles in de auto van volgend jaar stoppen en blij zijn om [dit jaar] in de top 10 te eindigen. Maar dat kan niet. Je moet gewoon doorwerken. We moeten zo goed mogelijk omgaan met deze slechte dagen en proberen te herstellen en dichterbij te komen." Wolff ziet aanknopingspunten. "We hebben races gezien waarin we redelijk waren en ik denk dat het verschil met Verstappen in Montreal 10 seconden was, wat er veel bemoedigender uitziet dan [in Oostenrijk]."