Toto Wolff geeft de 'angstige' oproep van Max Verstappen en Christian Horner "geen kans" van slagen. Red Bull Racing hoopt dat er nog eens kritisch wordt gekeken naar de nieuwe motorreglementen voor 2026, maar volgens Wolff is dat helemaal geen optie. "Dus ik weet niet waarom deze dingen naar boven komen", zegt hij.

In 2026 gaan de motorreglementen veranderen in de Formule 1. Eén van de grootste veranderingen is dat de krachtbron meer gaat leunen op het elektrische gedeelte. En dat is een groot risico, zo lieten Verstappen en Horner weten. "Ik heb de data gezien, ook in de simulator, en het ziet er verschrikkelijk uit. Dit is niet de richting die we op moeten gaan", zo concludeerde Verstappen. Horner deed daar vervolgens nog een schepje bovenop. "Ik denk dat we dringend aandacht moeten besteden aan de verhouding tussen het verbrandingsvermogen en het elektrisch vermogen, voordat het te laat is", aldus de teambaas. Volgens Wolff kan dat helemaal niet.

Wolff denkt dat Verstappen en Horner "angstig" zijn

De teamchef van Mercedes denkt dat Verstappen en Horner dit soort uitspraken doen omdat ze "angstig" zijn. Volgens Wolff schiet het motorprogramma van Red Bull Powertrains voor 2026 niet op en zijn ze bang achterop te raken. De uitspraken van Verstappen en Horner moeten volgens Wolff dan ook met een korreltje zout worden genomen. "Je moet je altijd afvragen wat de echte motivatie is om zoiets te zeggen", zo zei de Oostenrijker. Hij geeft de oproepen van de concurrentie sowieso geen kans van slagen. Het is niet meer mogelijk om aan de reglementen te sleutelen, zo is Wolff stellig.

Aanpassen reglementen "gaat niet gebeuren"

"Dat (het aanpassen van de regels, red.) gaat niet gebeuren. Geen kans, en dat in hoofdletters", zo wordt de teambaas van Mercedes geciteerd door Motorsport.com. "Dus ik weet niet waarom deze dingen naar boven komen. We hebben deze reglementen gedurende vele jaren ontwikkeld, waarbij alle autofabrikanten betrokken waren. Het was een compromis dat Audi ertoe bracht om eindelijk in de sport te stappen, en voor Honda om daarin te blijven. Dit is het best mogelijke geval dat men zich kan voorstellen voor F1."

Wolff ziet 2026 als uitdaging

Dat de regels een uitdaging vormen voor Red Bull, snapt Wolff wel, maar dat is voor iedereen hetzelfde, zo zegt hij. "Is het een uitdaging? Ja. Onze chassisontwerpers zeggen ook: 'Nou, hoe gaan we dit doen?' Maar dat is super. Deze voorschriften zullen niet meer veranderen. Ze zullen niet meer worden uitgesteld, omdat de wereld innovatie op het gebied van duurzaamheid moet laten zien. We moeten de uitstoot verminderen. En we zijn super enthousiast."