Bruno Famin, sinds het seizoen 2023 teambaas van Alpine als opvolger van de ontslagen Otmar Szafnauer, heeft aangegeven dat Andretti degene is die de gesprekken over het leveren van motoren heeft afgebroken. Volgens Famin was er zelfs al een voorcontract getekend.

Andretti heeft een paar weken geleden van de FOM te horen gekregen dat het niet vanaf 2025 of 2026 als team deel mag nemen aan F1, vooral omdat de FOM niet denkt dat het team competitief kan zijn en toegevoegde waarde heeft. Daarnaast waren er ook zorgen over het feit dat Cadillac vanaf 2028 pas als leverancier actief kan zijn in F1, waardoor Andretti voor 2025, 2026 en 2027 geen leverancier had. Er was, zo blijkt nu, een voorcontract met Renault om de motoren voor die seizoenen te leveren. Andretti heeft die gesprekken echter zelf niet meer hervat, zo blijkt nu.

Famin over Andretti

In gesprek met aanwezige media tijdens de lancering van de nieuwe livery en auto van Alpine voor komend seizoen, wordt teambaas Famin - geciteerd door Motorsport.com - gevraagd naar Andretti. Famin laat weten hoe de huidige situatie is. "We hadden een voorcontract [met Andretti] en daarna hebben we er niets meer over gehoord. Er is nu geen sprake van deelname [van Andretti aan F1], dus we zullen moeten afwachten wat de toekomst gaat brengen. Als dat team ook echt toegevoegde waarde heeft voor het kampioenschap."

De FOM beslist

Volgens Famin was het niet aan de teams, maar aan de FOM om na de goedkeuring van de FIA aan te geven of Andretti wel of geen toegevoerde waar had in F1 als het in 2025 of 2026 als team de koningsklasse had versterkt. Dat heeft de FOM dus gedaan. "Het was aan de FOM om te bepalen hoeveel toegevoegde waarde Andretti kon leveren. Zij hebben een analyse gemaakt en uiteindelijk een beslissing genomen, en daar zijn we blij mee. Ik denk dat het straks van geval tot geval bekeken moet worden. Als de Formule 1 later aangeeft dat een elfde team wel een goede toevoeging kan zijn, dan zullen we daar blij mee zijn."