De Formule 1 zit al in haar twaalfde seizoen met de 1,6-liter V6 turbohybride. Geruchten doen echter de ronde dat de FIA de V10-motor terug wil brengen, maar dat ziet Pat Symonds niet gebeuren. De uitvoerend adviseur op het gebied van engineering bij het nieuwe Cadillac F1-team ziet het als de slechtst mogelijke oplossing.

De V10 debuteerde in de koningsklasse van de autosport in 1989, toen Williams de handen ineen had geslagen met Renault. Meer en meer teams begonnen daarna ook de overstap te maken van de V8 of V12 naar de V10, omdat het de juiste balans had tussen vermogen en gewicht. Vanaf 2000 werd de V10-configuratie verplicht, maar zes jaar later verdween de populaire, luid zingende motor. Alle teams, op Toro Rosso voor één seizoen na, moesten vanaf 2006 een V8 gebruiken en in 2014 werd de power unit geïntroduceerd zoals we die nu kennen. Volgend jaar moet de elektrische motor voor een veel groter deel van het vermogen gaan zorgen, maar er spelen verhalen dat een aantal motorfabrikanten deze nieuwe regels niet onder de knie krijgen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem schreef afgelopen maand plotseling op zijn social media dat hij een terugkeer van de V10 wel ziet zitten.

Zonde om weg te gooien

"Ik denk dat er veel over wordt gedroomd", vertelde Symonds, die tot mei 2024 als technisch directeur F1 medeverantwoordelijk was voor het ontwikkelen van de 2026-reglementen, bij het BlackBook Motorsport Forum in Londen, geciteerd door SoyMotor. "Maar met hoeveel er al is geïnvesteerd in de motor van 2026, zou het zonde zijn om dat weg te gooien, zeker voor nieuwe inschrijvingen als Cadillac, Audi of Red Bull Powertrains. Zij moesten vanaf nul beginnen om een motor te ontwikkelen die over een redelijk tijdsbestek gebruikt moet worden om de investering terug te winnen." Hij waarschuwt dat motorfabrikanten de F1 zouden kunnen verlaten. "Er bestaat een kans dat Audi simpelweg zegt: 'Prima, geen probleem. Dan vertrekken we gewoon'." De Cadillac-topman benadrukt dat het niet alleen twee jaar duurt om de investering terug te winnen, maar ook dat het tenminste twee jaar duurt om weer een nieuwe motor te ontwikkelen.

Räikkönen in de McLaren voor Alonso in de Renault in het laatste seizoen van de V10

V10 slechtst mogelijke oplossing

Symonds vindt het ook geen goed idee om nog een extra seizoen of twee door te gaan met de huidige reglementen. De Brit vervolgde: "Audi kan dat niet en Cadillac ook niet. Wij ontwerpen de auto voor de Ferrari-krachtbron van 2026 met de reglementen van 2026. De motor die nu nog gebruikt wordt, zou daar simpelweg niet in passen." Hij denkt dat een comeback van de V10 de slechtst mogelijk oplossing is. "Een V8 zou beter zijn. De V10 was waarschijnlijk een compromis, een typisch besluit van een of ander comité voor degenen die een V8 wilden en voor degenen die een V12 wilden. We hebben een boel geleerd van deze [hybride V6] de afgelopen elf jaar en hoe we die moeten optimaliseren. We kunnen niet een stap terug doen, we moeten vooruit blijven gaan."

Thomas Laudenbach, het hoofd van Porsche Motorsport, sluit zich aan bij Symonds: "De hybride opgeven zou een fout op de lange termijn zijn. Als de autosport stopt met het beïnvloeden van de toekomst van de auto-industrie, dan gaat het dood."

