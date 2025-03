Het team van Audi is totaal niet te spreken over het idee van de FIA om mogelijk de V10-motoren terug te brengen in de Formule 1. De FOM is volgens The Race in gesprek met de fabrikanten over het plan, maar die hebben juist geïnvesteerd in de peperdure motoren die vanaf volgend jaar in de bolides zullen zitten.

Sinds enkele weken speelt het idee om terug te keren naar de V10-motoren, het geluid waarvan volgens diverse kenners toch wel wat extra's aan de sport toevoegt. De power unit zou vervolgens op honderd procent duurzame brandstoffen moeten gaan lopen. De FIA heeft een werkgroep opgezet om het plan te onderzoeken, maar stuit op een aantal obstakels. Zo is de power unit die volgend jaar gebruikt gaat worden al volop in ontwikkeling, en diverse fabrikanten hebben juist op basis van dat reglement hun toestemming gegeven om toe te treden.

Fabrikanten hebben miljarden geïnvesteerd

Een van de ideeën is om de huidige power unit nog een aantal jaren te gebruiken, om op die manier in 2028 of 2029 over te stappen op de V10-krachtbronnen. Om dit voor elkaar te krijgen, is echter unanieme steun nodig, en die is er momenteel nog niet. Zo zou Audi een van de grootste partijen zijn die zich tegen het plan verzet. Daarnaast lijkt het ook een rommeltje te worden met de afspraken die nu al gemaakt zijn. Zo verkast Honda komend jaar naar Aston Martin, en Red Bull heeft geen power unit klaarliggen die aan het huidige reglement voldoet.

Audi wil 2026-plan gewoon doorzetten

Audi legt bij het medium uit dat zij juist wel heil zien in de 2026-motoren, en dan met name in de connectie met hun straatauto's. "De komende reglementswijzigingen, waaronder de nieuwe regels voor hybride motoren voor het seizoen 2026 en daarna, waren een belangrijke factor in Audi's besluit om deel te nemen aan de Formule 1. Deze voorschriften voor de aandrijflijn weerspiegelen dezelfde technologische ontwikkelingen die de innovatie in Audi's straatauto's aanjagen."

De power unit van volgend jaar zou tot en met 2030 gebruikt moeten worden, zo schrijven de regels momenteel voor. De FIA overweegt die periode te verkorten naar 2028, en volgens de Powerunit Governance Agreement moeten de FIA, FOM en vier van de vijf motorleveranciers dat plan steunen om het werkelijkheid te laten worden.

