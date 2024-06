De motorreglementen van 2026 werden vorige week door de FIA en de Formule 1 geopenbaard. Niet alle teams en coureurs zijn te spreken over de plannen en de nieuwe reglementen en vragen om aanpassingen. De vraag is: is dit nu nog mogelijk? Sommige leveranciers vinden van wel, sommige leveranciers van niet. Mercedes en Red Bull Racing botsen in ieder geval over het onderwerp, maar hoe staat de FIA hierin?

In gesprek met Motorsport.com zegt Nikolas Tombazis, single-seater director bij de FIA, dat het autosportorgaan aanpassingen aan het 2026-reglement niet uitsluit. Toch moeten de fabrikanten, Mercedes, Honda, Renault, Ferrari, Red Bull Ford en Audi, het daar wel gezamenlijk over eens zijn. "Als er wat aanpassingen nodig zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat de PU-fabrikanten zullen helpen en meewerken", zei hij namens de FIA. Overeenstemming over of veranderingen aan het reglement nu nog mogelijk zijn, is er niet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De stand van zaken bij alle F1-teams richting de races in Europa

Mercedes van mening dat aanpassingen aan motorreglementen 2026 niet mogelijk is

Mercedes, dat de motor gaat leveren voor zowel het Mercedes F1-team als die van Williams en Aston Martin vanaf 2026 in zee ziet gaan met Honda, stelt dat er nu geen veranderingen meer gedaan kunnen worden aan de reglementen. Dit zegt Toto Wolff. "Aan de kant van de power-units is het schip al vertrokken. Er zijn teams die het gevoel hebben dat ze op achterstand staan en er zijn andere teams die het gevoel hebben, en OEM's, dat ze goed werk hebben geleverd. Dat is de normale manier van worstelen met reglementen. Ik denk dat er aan de chassiskant aanpassingen mogelijk zijn die we moeten doen. Maar aan de motorkant is het proces al veel te ver gevorderd."

OOK INTERESSANT: Naast de GP's ook niks missen van Oranje op het EK? Klik hier!

Red Bull deelt mening Mercedes niet

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, is het niet eens met Wolff en Mercedes. Volgens Red Bull, dat samen met Ford vanaf 2026 de motoren gaat leveren voor het Red Bull Racing-team zelf en voor Visa Cash App RB, is het 'nooit te laat' om veranderingen door te voeren. "Er is er altijd wel één [Mercedes] die niet wil veranderen. Maar dat ligt aan de FIA. Zoals ik al zei, het is nooit te laat. Zij [FIA] hebben alle kennis en simulaties. Je moet kijken naar wat uiteindelijk het beste is voor de F1 en wat de beste races oplevert. Vertrouw er dus op dat zij en FOM de juiste beslissingen nemen. Of dat nu nodig is of niet, ze hebben alle kennis in huis om dat te weten."

Gerelateerd