De Formule 1 heeft negen van de 24 races in 2024 achter de rug en de focus gaat nu volledig op Europa, waar de komende acht races verreden gaan worden. Hoe staan de teams er na negen races voor en wat zit er voor de rest van 2024 nog in het vat?

Zoals altijd begint en eindigt het seizoen in de Formule 1 altijd buiten Europa. De focus ligt dan vooral op Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. Hierbij horen vaak ook straatraces of races die een andere lay-out hebben dan de Europese circuits. De periode in Europa, dit jaar van 21-23 juni (GP Spanje) tot 1 september (GP Italië) zorgt ervoor dat F1 veel te vinden is op traditionele circuits. Dit geeft meestal een ander beeld dan op de circuits die aan het begin en einde van het seizoen gebruikt worden voor races. De Grand Prix van Azerbeidzjan (13-15 september) is ook nog een Europese race, maar is een stratencircuit dat niet tot de traditionele circuits behoort en dus weer een ander beeld zal geven. Tijd om de balans en pikorde na negen races op te maken en vooruit te kijken naar de komende races in Europa.

Voor Red Bull Racing is het tot nu toe weer een prima seizoen, met de eerste plaats van Max Verstappen, de eerste plaats bij de constructeurs, een prima voorsprong in allebei de kampioenschappen en zes van de negen races die gewonnen werden. Toch gaat het niet zo makkelijk als in 2022 en 2023 het geval was en is de auto zeker de laatste vier raceweekenden (Miami, Imola, Monaco en Canada) niet zo dominant geweest als begin dit jaar en de afgelopen twee seizoenen. Er zijn vooral problemen met de kerbstones en, zo lijkt het, de zachtste compounds van Pirelli. Wanneer F1 tijdens een weekend met de C3, C4 en C5-banden rijdt, de zachtste banden dus, is de RB20 van Red Bull een stuk langzamer en lastiger te besturen. De zachtste banden werden gebruikt in Australië, Imola, Monaco en Canada, precies de races waarin Red Bull Racing drie keer de race niet won en vier moeizame weekenden had.

De vraag is nu of dit circuit-specifiek was, net zoals de kerbstones, en de problemen in Europa op 'traditionele circuits' minder gaan zijn, of dat dit iets is wat het hele seizoen lang door zal gaan. Onder meer Max Verstappen en adviseur Helmut Marko hebben gewezen naar de problemen met de kerbstones als iets langdurigs wat niet dit jaar opgelost gaat worden. Mocht dat zo zijn en de zachtste compounds dit seizoen nog vaak gebruikt gaan worden, dan zet dat de deur open voor de concurrentie.

Die concurrentie is groot. Red Bull heeft dit jaar twee echte concurrenten, en sinds het weekend in Canada wellicht zelfs drie, die allemaal flink wat upgrades door hebben gevoerd en hun auto competitiever hebben gemaakt dan in 2022 en 2023 het geval was. Ferrari heeft dit jaar al een race gewonnen met Carlos Sainz (GP Australië) en Charles Leclerc (GP Monaco) en staat tweede bij de constructeurs en bij de coureurs met Charles Leclerc. Het Italiaanse team presteerde tijdens de eerste acht races fantastisch en was vooral tijdens de races een stuk beter dan vorig jaar. De race pace is beter, de degradatie van de banden een stuk minder en de coureurs klagen minder over de auto. Daarnaast worden er betere strategische keuzes gemaakt.

Het weekend in Canada was echter een dramatisch weekend, waarin de snelheid er vanaf de vrijdag al niet was en de twee auto's ook nog een uitvielen door motorproblemen en een crash. Geen punten dus, waardoor het gat naar Red Bull nu meer dan vijftig punten is en de grote concurrent voor de tweede plaats nog maar op veertig punten achterstand staat. Een mooie strijd om P2 bij de constructeurs lijkt in het verschiet te liggen, maar is het ook het maximaal haalbare? Op die vraag krijgen we antwoord tijdens de races in Europa.

McLaren heeft in 2024 weer een grote stap weten te zetten, zeker tijdens de laatste vijf races. Het begin was redelijk, maar niet zo goed als dat van Red Bull en Ferrari. Sinds China heeft het team tijdens de afgelopen vijf raceweekenden echter als team telkens meer dan 27 punten gescoord, met als hoogtepunt de eerste zege van Lando Norris in F1 tijdens de Grand Prix van Miami. Het gat met Ferrari wordt steeds kleiner en op de baan is McLaren de laatste paar raceweekenden vooral goed tijdens de races. De race pace is uitstekend, daar waar het team tijdens de kwalificatie wellicht nog wat mist ten opzichte van Red Bull en Ferrari.

Er komen echter nog veel meer upgrades aan, die in stappen toe zullen worden gevoegd aan de auto. McLaren doet in 2024 wat het ook in 2023 deed: gedurende het seizoen steeds beter worden. De betrouwbaarheid van de auto is ook uitstekend geweest: Norris en teamgenoot Oscar Piastri zijn in 2024 nog niet uitgevallen na negen races, iets wat verder alleen Fernando Alonso nog kan zeggen. Bij de constructeurs vecht het om P2 met Ferrari, terwijl het bij de coureurs met Norris ook om P2 vecht achter Verstappen. Tijdens de races is het team echter zo competitief, dat het ook om zeges mee kan doen. Zeker tijdens de races op de zachtste compound is McLaren dit jaar uitstekend geweest, het tegenovergestelde dus van de situatie bij Red Bull. De hoop zal dus zijn dat de C3, C4 en C5-banden nog vaak gebruikt gaan worden in 2024.

Mercedes begon 2024 eigenlijk zoals het in 2022 en 2023 ook deed: vrij matig en met een auto die niet in staat was om met de topteams mee te strijden om de zege. Vaak was het team vierde in de pikorde tijdens een raceweekend, de plek waar het team dan ook staat bij de constructeurs. Het gat naar McLaren is groot, 88 punten, terwijl het gaat naar de vijfde plaats ook meer dan zestig punten is. Bij de coureurs doet het team met George Russell, die zich comfortabeler voelt in de W14 dan zijn teamgenoot, en Lewis Hamilton mee om P6. Het weekend in Australië, met nul punten, was tot nu toe het dieptepunt van 2024.

Het hoogtepunt is echter vrij recent: het weekend in Canada. Het team voerde de afgelopen weken wat upgrades door die tijd nodig hadden om goed en effectief weg te werken op de auto, maar in Montreal viel alles in elkaar. Met 28 punten kwam het als team in 2024 voor het eerst boven de twintig punten uit in een raceweekend. Russell werd derde, Hamilton vierde en allebei de coureurs waren tijdens de race op een gegeven moment de snelste coureur op de baan. Het zal Toto Wolff en zijn mannen hoop geven, waarbij de vraag voor de races in Europa vooral zal zijn of dit iets consistents gaat zijn en de Zilverpijlen met Red Bull, McLaren en Ferrari kunnen gaan concurreren of dat het weekend in Canada een eenmalige prestatie was.

Aston Martin

Dan door naar het team dat eigenlijk steevast de vijfde plaats in de pikorde inneemt tijdens raceweekend: Aston Martin. Vorig jaar kon het team aan het begin van 2023 een enorme stap zetten richting de vier topteams, maar kon het gedurende het seizoen niet mee in de ontwikkelingsoorlog en viel het terug. Dit seizoen lijkt het erop dat de oplossing om het gat naar de vier topteams te dichten, nog niet is gevonden. Fernando Alonso presteert stabiel en doet bij de coureurs mee om P6 met Piastri, Russell en Hamilton, maar Lance Stroll heeft het in 2024 wederom lastig. De Canadees kende tot nu toe vijf puntloze weekenden en scoorde dus in vier raceweekenden punten, met als hoogtepunt zijn zesde plaats in Australië. Stroll vecht echter om P10 met coureus als Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo, wat geen goed teken is.

Aston Martin zelf kwam als team dit seizoen nog niet boven de veertien punten uit als team, met als dieptepunt het weekend in Monaco. Tijdens dat weekend bleef het puntloos. Net zoals bij Mercedes, is er echter genoeg reden om te hopen. Het weekend in Canada was namelijk het beste weekend van het team, met veertien punten in totaal. Het gat naar Mercedes bij de constructeurs is groot, meer dan zestig punten, maar de voorsprong op de nummer zeven bij de constructeurs is ook groot: dertig punten. Ook hier dus de vraag: gaan de upgrades langzaam maar zeker hun vruchten afwerken, of was Canada een eenmalige prestatie?

Visa Cash App RB

Achter de top vijf, die vorig jaar eigenlijk exact hetzelfde was, zijn er wat veranderingen. De twee teams die dit seizoen het vaakst in de top tien te vinden zijn buiten de vijf topteams, zijn Visa Cash App RB en Haas. Het zusterteam van Red Bull presteert dit jaar beter dan de afgelopen jaren het geval was, toen het nog AlphaTauri heette. Het team heeft een sportieve stap voorwaarts gemaakt, zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race. Visa Cash App RB staat na negen races op 28 punten, daar waar er vorig jaar in totaal 25 punten werden behaald. Het hoogtepunt was tot nu toe het weekend in Miami, toen het team twaalf punten scoorde. Zes van de laatste zeven races hebben punten opgeleverd.

Dit is vooral te danken aan Tsunoda, die het hele seizoen al indruk maakt en ook in 2025 bij Visa Cash App RB zal rijden. Vijf van de negen raceweekenden leverde voor Tsunoda punten op, met als beste resultaat P7 in Australie. Tsunoda doet mee om P10 met Stroll en teamgenoot Ricciardo. De Australie kende een moeizaam begin van het seizoen, maar scoorde tijdens twee van de laatste vier raceweekenden punten en gaat nu wat betreft prestatie mee in het succes van Tsunoda. Het duel om P6 is voor nu stevig in handen van Visa Cash App RB, met negentien punten voorsprong op de zevende plaats.

Haas

Deze voorsprong is voor Haas echter zeker nog wel te overbruggen. Het team scoorde vier keer dit sezioen punten, met als hoogtepunt drie punten in Australie. Het team heeft daarnaast behoorlijk wat punten laten liggen doordat het vooral een goede auto heeft tijdens de kwalificatie en door het feit dat er eigenlijk maar één coureur goed presteert. Tijdens de race is de auto niet in staat om Aston Martin uit te dagen, maar kan het op het tempo van Visa Cash App RB meestal niet aan. Zeker de laatste paar raceweekenden niet.

Nico Hülkenberg, die vanaf 2025 uit gaat komen voor Kick Sauber, presteert echter goed in 2024. Dit deed hij vorig jaar ook al, en dan vooral tijdens de kwalificaties. De Duitser heeft zich ook dit seizoen al meerdere keren in Q3 gemeld, maar kwam vervolgens vaak tekort tijdens de races. Zes van de zeven punten die Haas heeft gescoord zijn echter van Hülkenberg afkomstig, waardoor hij momenteel veertiende staat in de stand. Kevin Magnussen kent een matig seizoen, zoals dat vorig jaar eigenlijk ook al het geval was. Alleen in Australie scoorde hij een punt door tiende te eindigen, maar verder heeft de Deen het lastig om in de top tien te geraken. Dit zal nodig zijn als Haas nog zesde wil worden bij de constructeurs.

Alpine

Toch moet Haas ook oppassen dat het niet ingehaald gaat worden. Het Franse Alpine begon dramatisch aan het sezioen en ws vooral bezig met brandjes blussen, zich zorgen maken om de betrouwbaarheid van de auto en allerlei veranderingen in de organisatie. De eerste vijf races reed het team stijf achteraan en scoorde het team geen punten, waardoor het het lachertje van de koningsklasse was. Sinds Miami is er echter een stijgende lijn te zien. Het team scoorde punten tijdens drie van de afgelopen vier raceweekenden en haalde zelfs Q3 een paar keer.

Pierre Gasly en de vertrekkende Esteban Ocon lijken zich steeds comfortabeler te voelen in hun auto, wat ook meteen resultaten oplevert. De coureurs die Alpine heeft, zijn namelijk getalenteerd genoeg om daar meteen van te profiteren. In Canada werd het team zelfs negende en tiende en stond het voor het eerst in 2024 met twee auto's in de top tien. Momenteel staat het met vijf punten op P8 bij de constructeurs, maar de stijgende lijn is ingezet. Er is echter nog veel werk aan de winkel om P6 van Visa Cash App RB over te nemen.

Williams zal aan het begin van 2024 gehoopt hebben op een stap voorwaarts ten opzichte van de afgelopen jaren. Vorig jaar werd er al verbetering getoond, maar het team lijkt in 2024 eerder achteruit dan vooruit te zijn gegaan. Williams scoorde tot nu toe twee punten dankzij Alexander Albon zijn negende plaats in Monaco, maar is verder amper tot niet in de buurt gekomen van de top tien en bungelt weer onderin de koningsklasse rond.

Albon heeft zijn contract inmiddels verlengd en is zo uit de handen gebleven van de topteams, wellicht de grootste overwinning voor Williams van 2024 tot nu toe. Logan Sargeant heeft het echter wederom erg lastig, waardoor onder meer Sainz en Valtteri Bottas voor 2025 naast Albon al vaak genoemd worden. De problemen met het reservechassis en andere onderdelen + veel uitvalbeurten zorgen voor de nodige problemen bij het Britse team, dat voorlopig nog niet mag denken aan het terug laten keren van de gloriedagen.

Kick Sauber

Tot slot Kick Sauber, dat vanaf 2026 samen gaat werken met Audi. Het team had op papier niet de langzaamste auto tijdens de eerste vijf races, maar maakte het zichzelf lastig met matige kwalificaties, technische problemen of enorm langzame pitstops of een foute strategie. De laatste paar raceweekenden is daar echter nog een probleem bijgekomen: de auto was de langzaamste auto van de grid.

Het team is nu ingehaald door Alpine, terwijl ook Williams vooral met Albon betere resultaten haalt. Bottas en Zhou Guanyu presteren voorlopig in 2024 vrij onzichtbaar, terwijl het al zeker is dat één van de twee niet terug gaat keren na de toevoeging van Hülkenberg voor het seizoen 2025. Het is aan het team, maar ook aan de coureurs, om tijdens de races in Europa op elk vlak verbetering te tonen. Toch weet iedereen ook dat 2024 en 2025 niet belangrijk zijn voor Sauber en Audi en de focus op de achtergrond vooral ligt op het seizoen 2026 en daarna. Het is echter te hopen dat het team niet tijdens het hele seizoen 2024 op nul punten blijft staan, zoals nu het geval is.

Conclusie

De grote vraag richting de races in Europa zijn vooral of Red Bull Racing echt problemen heeft in 2024 en uitgedaagd kan worden door McLaren en Ferrari, of dat de problemen van de afgelopen racweekenden vooral circuit-gerelateerd waren. De tweede vraag is of Mercedes en Aston Martin hun vorm van het weekend in Canada gedurende de races in Europa door kunnen zetten en de drie topteams kunnen gaan uitdagen, of dat er tijdens de komende raceweekenden weer verval te zien gaat zijn. Verder zal het duel om de zesde plaats bij de constructeurs boeiend worden, met de vraag of Visa Cash App RB weg gaat lopen of Haas, Alpine en wellicht een verbeterde versie van Williams en Kick Sauber nog een uitdaging gaan vormen voor het zusterteam van Red Bull.

