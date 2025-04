Olav Mol en Rick Winkelman hebben informatie gedeeld over wat er nou allemaal gaande is de laatste weken rondom de motoreglementen van 2026 in F1 en eventuele veranderingen die op komst zijn na een vergadering van de F1 Commission waarin duidelijk werd dat de V10-motoren niet terug gaan komen. Andere veranderingen lijken op korte termijn wel op komst.

In De Stamtafel van Ziggo Sport gaat Mol in op wat er nou allemaal aan de hand is rondom de motorreglementen van 2026 in F1. "Het motorreglement voor 2026 staat eigenlijk al vast. Mercedes bracht nu naar buiten dat ze er eindelijk achter zijn gekomen dat ze op Monza met de helft van het vermogen op basis van het elektrische vermogen halverwege het rechte stuk zonder dat vermogen zitten, en dan vallen ze terug op de verbrandingsmotor. Die levert nog minder vermogen dan een Formule 2-auto. Dit kan niet. Dan moet je terugschakelen om die accu op te laden. Ik heb Max hier al een jaar geleden over gehoord. Ze hebben nu een nieuw voorstel om te kijken of ze het kunnen aanpassen. Nu komt 85 procent van het vermogen uit de verbrandingsmotor, en genereren ze vijftien procent van het vermogen elektronisch. Ze willen voor 2026 volgens de regels fifty-fifty, maar dat gaat niet lukken. Nu gaan ze deze week met de teambazen en de FIA praten om een voorstel te doen."

Mol over verschil tussen kwalificatie en race

Volgens Mol is er een groot verschil tussen de kwalificatie en de race. "In de kwalificatie willen ze wel fifty-fifty doen, want dat is een korte afstand, dus dat komt wel goed, maar in de wedstrijden willen ze dan naar 64 en 36 procent gaan. Ze komen daar pas echt achter hoe het gaat werken. Er zijn een aantal teams die zeggen dat ze hun zaakjes voor elkaar hebben, maar als Mercedes zelf roept dat hun motor het niet redt... Dat is levensgevaarlijk, als op het rechte stuk de helft van je vermogen wegvalt."

Winkelman deelt informatie

Vervolgens haakt Winkelman, al eeuwig als verslaggever actief in de auto- en motorsportwereld, in met eigen informatie. "Ik heb iemand gesproken, die bij een motorafdeling van een team werkt. Het is niet Mercedes, maar ik kan niet zeggen welke fabrikant het dan wel is. Hij zegt dat het motorvermogen wel goed zit en dat dit nog wel meevalt - dat stilvallen op Monza - maar hun probleem is vooral het gewicht van die motor. Ze zitten negentien kilogram boven het gewicht, dat ze voor ogen hadden. Een Formule 1-auto gaat 768 kilogram wegen, en de motor gaat 191 kilogram wegen, dat is nu 150. Zij zitten nog eens negentien kilogram daarboven, dus dan zit je op 210 kilogram aan motorgewicht op een auto van 768 kilogram. Daar maken ze zich zorgen over. Dat is een probleem. Ze zeggen dat ze nog veel aan de motor moeten doen, en dat ze dag en nacht werken. Het was niet Audi, want hij grapte dat Audi wel een probleem krijgt dat ze dag en nacht door moeten werken." Vervolgens citeert Winkelman zijn bron: "'Ons probleem is het gewicht van die auto, en wat het betekent voor de wegligging van de hele auto.' Dat probleem komt er nog eens bij, dus het wordt wel een apart seizoen."

