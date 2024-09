De Formule 1 introduceerde in 2014 de hybride power units en het duurde jaren voordat de andere motorleveranciers eindelijk Mercedes konden bijbenen. De FIA wil zo'n scenario voorkomen in 2026 en komt met nieuwe maatregelen.

Toen de dure maar enorm krachtige 1.5 liter turbomotoren de prullenbak in gingen, werden de luide, atmosferische V8-, V10- en V12-motoren vanaf 1989 de maatstaf in de Formule 1. Het geschreeuw van de V8 moest na 2013 plaatsmaken voor de milder klinkende 1.6 liter hybride. Mercedes had die nieuwe motorreglementen meteen onder de knie. De Zilverpijlen wonnen het constructeurskampioenschap acht keer op rij van 2014 tot en met 2021. Ferrari kwam met Sebastian Vettel nog in de buurt van Lewis Hamilton, maar de Scuderia moest de motor terugschroeven, toen de FIA een trucje met de brandstofsensor ontdekte. Pas drie jaar nadat Red Bull Racing in zee was gegaan met Honda, konden ze de dominantie van Mercedes doorbreken met de eerste wereldtitel van Max Verstappen.

Torque sensors

Om te voorkomen dat een motorleverancier weer een enorme voorsprong krijgt, wanneer de nieuwe motorreglementen van 2026 in werking treden, gaat de FIA maatregelen van het World Endurance Championship (WEC) overnemen. De Formule 1 zal niet de controversiële Balance of Performance introduceren, een methode waarbij de Hypercars gelijk worden gemaakt door middel van balast en motorrestricties, maar de koningsklasse gaat wel gebruikmaken van torque sensors. Deze worden gemonteerd op de aandrijfas en kunnen meten hoeveel vermogen en elektrische energie een auto gebruikt.

Als uit de data van de torque sensors blijkt dat "een bepaalde power unit meer dan 3 procent minder vermogen produceert dan de krachtbron met het meeste vermogen, dan krijgt de motorleverancier van die zwakste power unit gegarandeerd mogelijkheden om verdere ontwikkelingen te doen", zo staat nu omschreven in de reglementen voor 2026.

Alpine- en Mercedes-situaties voorkomen

De FIA wil op deze manier niet alleen voorkomen dat een motorleverancier zal domineren, zoals Mercedes vanaf 2014, maar ook dat een motorleverancier achter gaat lopen, zoals bij Alpine en Renault het geval is vanwege de engine freeze. "Om het vermogen te meten, zullen we gebruikmaken van veel preciezere en gevoeligere torque sensors, die op de aandrijfassen van alle auto's komen", verklaarde Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover Formula Critica. "Hierdoor zijn we ertoe in staat om zeker te weten wat er wordt gemeten. Het criterium is gebaseerd op het verschil in vermogen, maar we willen met de motorfabrikanten samenwerken om deze criteria beter de definiëren, en waar nodig met andere parameters uit te breiden."

