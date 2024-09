Kick Sauber onthult stand van zaken rondom tweede stoeltje voor 2025

Dat Visa Cash App RB haar tweede stoeltje voor 2025 met Liam Lawson in gaat vullen, is eigenlijk al een beetje bevestigd door Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko. De vraag is vooral wie het laatste stoeltje gaat krijgen op de grid van 2025. Kick Sauber heeft een update gegeven over de huidige situatie.

Tijdens de persconferentie van de teambazen in Azerbeidzjan zegt Alessandro Alunni Bravi, de teambaas van Kick Sauber, dat Mattia Binotto uiteindelijk de beslissing gaat nemen over het tweede stoeltje naast Nico Hulkenberg. “Ik denk dat dit de huidige beoordeling is waar Mattia mee bezig is. Hij is net twee weken geleden begonnen, dus we hebben in Monza al gezegd dat hij alle dossiers onder zijn hoede neemt en de coureurs zijn natuurlijk een van de belangrijkste.”

Kick Sauber is 'alle opties aan het evalueren'

Volgens Bravi is Kick Sauber alle opties door aan het nemen voor het tweede stoeltje. Zhou Guanyu en Valtteri Bottas zijn opties, maar ook Gabriel Bortoleto (opleidingscoureur McLaren en tweede in het F2-kampioenschap) en Theo Pourchaire (reservecoureur Kick Sauber) zijn kanshebbers. “We zijn alle opties aan het evalueren om te zien wat de beste balans is tussen kortetermijnervaring en middellangetermijn, misschien jong talent. Er zijn potentiële kandidaten aan beide kanten. Valtteri is een sterke coureur voor ons team. We kennen hem erg goed."

Kick Sauber over Bottas

Een van de opties is dus Bottas, die momenteel naast Zhou het stoeltje bezit. Bravi zegt dat hij Bottas respecteert, maar geen beloftes kan doen. “Hij is al drie jaar bij het team en staat natuurlijk bovenaan ons lijstje. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. We bekijken gewoon alle voors en tegens en Mattia [Binotto] zal een beslissing nemen die niet alleen gebaseerd is op 2025, maar ook op de middellangetermijnstrategie voor het Audi F1-project.”

