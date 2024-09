Van vrijdag op zaterdag hebben een paar coureurs hun motoronderdelen over versnellingsbak vervangen zien worden. Voor één coureur heeft dit gevolgen, want de FIA heeft er een straf voor uitgedeeld.

Bij de versnellingsbakken zijn alle vervangen onderdelen volgens de regels van de FIA. Lando Norris begint dit weekend aan zijn vierde versnellingsbak van de vijf die zijn toegestaan, net zoals Daniel Ricciardo van Visa Cash App RB. Bij Pierre Gasly van Alpine is de hele versnellingsbak ook vervangen, alleen dan voor de vijfde keer. Hij zit nu dus aan de limiet.

Motoronderdelen vervangen in Bakoe

Bij de motoronderdelen was het een stuk rustiger en besloot slechts één team onderdelen bij een coureur te vervangen. Zhou Guanyu zag zijn Control Electronics en Energy Store vervangen worden. In allebei de gevallen is dit het derde onderdeel, terwijl er volgens de regels van de FIA maar twee gebruikt mogen worden voordat er een straf volgt. Aangezien Zhou dus voor de tweede keer heeft gewisseld en nu aan zijn derde onderdeel begint, krijgt hij een flinke gridstraf en gaat hij zondag achteraan de grid beginnen.

