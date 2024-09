Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is een overgang van Gianpiero Lambiase naar Ferrari nog niet uitgesloten. Tijdens de derde vrije training in Azerbeidzjan wijst de commentator naar een enorme coup die het team van Ferrari kan plegen door 'GP' bij Red Bull weg te plukken.

Max Verstappen en Lambiase zijn al een duo sinds dat de Nederlander aansloot bij Red Bull Racing in 2016 tijdens de Grand Prix van Spanje. Het duo is soms kibbelend over de boordradio te horen, maar het is wel precies de samenwerking waarbij het duo het beste uit de verf komt. Dat 'GP' mogelijk de race-engineer van Lewis Hamilton wordt, lijkt wat vreemd in de oren te klinken, maar Valkenburg sluit een transfer niet uit.

Geflirt tussen Ferrari en Lambiase

Onlangs werd bekend dat Ferrari een poging heeft gedaan om 'GP' los te weken bij Red Bull Racing en hoewel de race-engineer zijn krabbel, naar verluidt, heeft gezet onder een contractverlenging bij het Oostenrijkse team, lijkt het geflirt nog niet voorbij te zijn. "Gaat Lambiase naar Ferrari en wordt hij de engineer van Lewis Hamilton? Het zou een enorme coupe zijn en eentje waar je toch ook Red Bull verder mee destabiliseert. Niet alleen een stap waarmee je jezelf beter maakt, maar de concurrentie minder", zo vertelt Valkenburg tijdens de laatste oefensessie.

Loyaliteit Lambiase

Hoewel een overstap niet kan worden uitgesloten, vertelde Lambiase vorig jaar dat hij na het tijdperk met Verstappen, niet snel meer iemand anders z'n race-engineer zou worden. Daarnaast zijn er ook bronnen die wijzen naar een contractverlenging van 'GP' en dat hij mogelijk taken gaat overnemen van de vertrekkende Jonathan Wheatley. Toch wordt alles onder druk en met een koffer met geld, wat vloeibaarder. Zo vertelde Adrian Newey dat hij na zijn vertrek bij Red Bull even wat tijd vrij zou nemen, maar werd hij afgelopen dinsdag gepresenteerd als de nieuwste aanwinst van Aston Martin.

