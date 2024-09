Het team van Ferrari komt in Austin aan met haar eigen flexibele voorvleugel, zo meldt Formu1a.uno. De Scuderia heeft net als Red Bull Racing vraagtekens geplaatst bij de voorvleugels van McLaren en Mercedes en nu de FIA niet zal ingrijpen, heeft het Italiaanse team een eigen versie ontworpen.

De afgelopen weken waren de flexiwings het onderwerp van gesprek binnen de koningsklasse. McLaren en Mercedes zouden daar namelijk veel performance vinden. De FIA heeft statische tests voor de voorvleugels en die doorstaan de twee renstallen. Op hoge snelheid is het doorbuigen van de vleugels echter wel te zien. Red Bull is inmiddels ook aan de slag gegaan met het onderdeel, maar Ferrari zal dus in Austin een eigen versie meenemen.

Luchtstroom onder de vloer

Het Italiaanse medium meldt dat de nieuwe voorvleugel in Austin wordt geïntroduceerd. Hiermee moet de SF-24 meer snelheid kunnen meenemen in de lagesnelheidsbochten. Ook hoopt het team dat de balans van de wagen ermee beter kan worden gevonden. Diego Tondi (hoofd aerodynamica Ferrari) wijst vooral naar de interactie van de voorvleugel en de luchtstroom onder de vloer.

Azerbeidzjan

In Bakoe kwam het Italiaanse team sterk uit de startblokken, hoewel Charles Leclerc zijn Ferrari in de bandenstapels reed in VT1. Het team wist de wagen voor de tweede training weer gereed te krijgen, al voelde het niet optimaal aan voor de Monegask. Wel wist de winnaar van de race in Monza de snelste tijd te rijden in de tweede oefensessie en dus staat Ferrari er in Bakoe ook goed bij.

