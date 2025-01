'F1-titel winnen in 2025 wordt voor wie dan ook moeilijker'

Voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne denkt dat de titel winnen in 2025 erg moeilijk zal zijn voor welke coureur dan ook. Het aankomende seizoen is de laatste onder de huidige regelgeving, voordat de technische reglementen in 2026 flink op de schop gaan. Vandoorne denkt dat de kampioenschapsstrijd tussen acht coureurs zou kunnen gaan dit jaar.

Ook al voelde het misschien niet zo in de eerste helft van het seizoen; 2024 was een van de meest gelijke seizoenen van de afgelopen jaren. Zeven verschillende coureurs wonnen twee Grands Prix, iets wat nog nooit eerder is gebeurd in de sport, en de top vier teams - McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes - lijken alleen maar dichter naar elkaar toe te groeien. Ook Aston Martin wordt gezien als een team dat mogelijk een sprong kan maken in de aankomende tijd, wat betekent dat het duwen en trekken zal worden voor de drie podiumplaatsen elk raceweekend. Regerend kampioen Max Verstappen zal het dus ook moeilijker gaan krijgen om zijn titel met een jaar te verlengen.

Daar hoeft niemand aan te twijfelen

Terugblikkend op 2024 denkt Vandoorne dat Verstappen wederom op zijn allerbest was. De Belg, die zelf meerdere seizoenen voor McLaren reed, denkt dat de klok erop kan worden gelijk gezet dat de viervoudig kampioen ook in 2025 zich weer van zijn beste kant zal laten zien. "Was Verstappen zo goed en schoot Norris tekort?" vroeg Vandoorne zich af tegenover Formule 1 Magazine. "Een beetje van beide, denk ik. McLaren heeft over het algemeen de snelste auto gehad, maar heeft er niet altijd het maximale uitgehaald. Ook Lando liet zelf een paar keer punten liggen. Dat heeft Max niet gedaan. Hij is er altijd klaar voor, dat zal volgend seizoen niet anders zijn. Daar hoeft niemand ook maar één moment aan te twijfelen."

Titel in 2025 wordt moeilijker

Ondanks dat vier verschillende teams races wonnen, ging de titelstrijd in 2024 alleen tussen Verstappen en Lando Norris. Charles Leclerc kwam dichtbij, maar kon nooit consistent genoeg blijven om de Brit voorbij te streven. Vandoorne voorspelt dat dit in het aankomende seizoen, dat over twee maanden begint in Australië, wel eens anders kan lopen. "Het zal in 2025 alleen wel nog dichter bij elkaar zitten, want het is het laatste jaar met deze regels. Let dus op Ferrari en Mercedes, je ziet nu al hoe snel die zijn geworden. De titel winnen wordt voor wie dan ook in 2025 moeilijker dan dit jaar."