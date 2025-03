Toto Wolff heeft in een interview met Motorsport.com zich uitgelaten over de heropleving van de gesprekken rondom de V10-motoren in de Formule 1. Volgens Wolff komen deze gesprekken voort uit een gevoel van onzekerheid en een gebrek aan competitie bij sommige teams, die bang lijken te zijn dat ze niet competitief genoeg zijn in de toekomst. De Oostenrijker lijkt hierbij vooral op Red Bull en Max Verstappen te doelen, die zich positief hebben uitgelaten over het idee.

De FIA verkent in een werkgroep de mogelijkheid om de V10-motoren - die dan op honderd procent duurzame brandstoffen moeten gaan rijden - terug te brengen in de Formule 1. Dit idee wint aan terrein, ondanks het feit dat de Formule 1 zich met het huidige 1,6-liter V6-turbohybride systeem juist opmaakt voor een verdere elektrificatie vanaf 2026. Ook de beleidsplannen rondom de nieuwe 2026-regels - die onder meer door fabrikanten als Audi worden omarmd - zijn een speerpunt in de moderne motorontwikkelingen. Dat er überhaupt gesproken wordt over de V10, is opmerkelijk, zeker omdat motorleveranciers al miljarden hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van de nieuwe power units. Er wordt dan ook binnen de Formule 1 gesproken over het al dan niet verlengen van de huidige contractuele periode voor de motoren - tot en met 2030 - of dit mogelijk te verkorten, zodat een eventuele comeback van de V10 al in 2029 gerealiseerd kan worden. Volgens de Powerunit Governance Agreement hebben de FIA, de FOM en vier van de vijf motorleveranciers unanieme steun nodig voor een dergelijk plan, terwijl grote partijen als Audi zich nu al hard maken om hun 2026-concept door te zetten.

Wolff ziet onzekerheid bij teams

Wolff, teambaas van Mercedes, verklaarde: "Ik denk dat mensen het gevoel hebben dat zij misschien niet zo competitief zijn als zij hadden gehoopt voor volgend jaar." Hij doelt hiermee gedeeltelijk op 2014, toen er ook kritiek was op het motorreglement omdat men een gebrek aan competitie zag. Hoewel hij geen namen noemt, laat hij weinig aan de verbeelding over. De Oostenrijker lijkt namelijk duidelijk te doelen op teams die nu zelf de ontwikkeling van hun motor voor hun rekening nemen en dat voorheen niet deden. Zo'n beetje alleen Red Bull hoort bij die groep. "Nu bouwen zij hun eigen motoren en ik denk dat de angst bestaat dat het niet goed gaat en daarom begint nu plotseling de manipulatie en komt de V10 weer op als idee. Maar wij als Mercedes zijnde staan altijd open voor dit soort discussies", zo zegt Wolff.

V10-gesprekken bedreigen stabiliteit F1

De gesprekken over een mogelijke terugkeer van de V10 hebben inmiddels grote vormen aangenomen. Wolff benadrukt dat de Formule 1 een stabiele en betrouwbare partner nodig heeft: "We moeten een stabiele en betrouwbare partner zijn die zegt: 'Dit zijn de regels, dit is het investeringsbudget en daar moet je op rekenen.' Dan kunnen mensen zich erbij voegen of niet." En die stabiliteit wordt nu volgens Wolff bedreigd door alle verschillende plannen die er zijn binnen de sport. Naast de technische uitdagingen, zijn er ook meningsverschillen tussen de motorfabrikanten. Zo legde Audi recentelijk nog nadrukkelijk uit dat ze vasthouden aan het 2026-plan en de connectie met hun straatauto-innovaties, terwijl sommige partijen openstaan voor de nostalgische aantrekkingskracht van de gillende V10’s.

