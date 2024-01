Toto Wolff: van coureur en jonge ondernemer naar miljardair en succesvolle teambaas

Lars Leeftink

Toto Wolff is vrijdag 52 jaar oud geworden. De Oostenrijker is al jaren succesvol als teambaas van het F1-team van Mercedes en is, na een carrière als coureur, gegroeid in zijn rol als teambaas en ondernemer.

Wolff is sinds mensenheugenis al onderdeel van de autosportwereld en ook in de koningsklasse kent iedereen de Oostenrijker inmiddels wel. Dit komt vooral door zijn succes met Mercedes in het vorige tijdperk in de Formule 1, daar waar het in het nieuwe tijdperk in F1 een stuk moeizamer gaat. Toch heeft hij voor zijn periode bij Mercedes ook al een geschiedenis in F1 en in andere raceklassen. Zo is hij zelf als coureur actief geweest en was hij tijdens zijn carrière als coureur, ook al bezig met ondernemen. Het verhaal van Toto Wolff.

Jeugd Wolff

Wolff werd geboren in Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk en heeft een Poolse moeder en Roemeense vader. Hij zou naar school gaan op het welbekende Lycee Francaise de Vienne, een bekende Franse school. Nadat zijn vader met hersenkanker was gediagnosticeerd, besloten zijn vader en moeder uit elkaar te gaan. Zijn vader zou uiteindelijk overlijden toen Wolff vijftien jaar oud was. Vervolgens begon Wolff al vrij snel met het ondernemerschap.

Carriere als coureur

Voordat dit gebeurde, deed hij echter eerst nog een poging een coureur te worden. Deels met succes. In 1992 deed hij mee aan het Austrian Formula Ford Championship tot eind 1994. In 2002 zou hij onder meer nog zesde worden in de FIA GT Championship (categorie N-GT), waarna hij ook nog actief zou zijn in de Italian GT Championship (2003 en 2004) en Austrian Rally Championship (2006). Zijn grootste successen waren het winnen van de 24 uur van Nürburgring (1994) en de 24 uur van Dubai (2006). Toch zouden de daadwerkelijke succes vooral plaast gaan vinden buiten de carrière van Wolff als coureur.

Wolff de ondernemer

Tijdens zijn carrière als coureur was Wolff namelijk ook al bezig met ondernemen. Zo richtte hij in 1998 de investeringsmaatschappij Marchfifteen op, terwijl daarna Marchsixteen in 2004 ook nog zou volgen. Zijn focus was investeren in niet al te grote industriële bedrijven en deze vervolgens groter en waardevoller maken. Op deze manier kwam Wolff ook voor het eerst op een zakelijke manier in contact met de autosportwereld. HWA AG, dat een belangrijke rol speelde in het Duitse toerwagenprogramma van Mercedes-Benz, kwam voor 49% in handen van Wolff. Het bedrijf ontwikkelde onder meer motoren voor Formule 3-teams en de Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Vervolgens zou hij al snel uitbreiden. Zo richtte hij een bedrijf op dat het management voor coureurs deed. Denk aan onder meer Valtteri Bottas. Dit deed hij samen met Mika Häkkinen.

Wolff ondernam ook op een andere manier actie. De Oostenrijker trouwde met Susie Wolff, die een grote rol zou spelen in verschillende raceklassen en haar man vaak zou volgen in de autosportwereld. Ze hebben met zijn tweeën een zoon, terwijl Wolff ook nog twee andere kinderen heeft vanuit een ander huwelijk.

Begin carrière in F1

In 2009 besloot Wolff de stap naar F1 te zetten, maar niet als coureur of teambaas. Hij kocht wat aandelen in het F1-team van Williams en kwam zo in het 'board of directors' terecht. Zijn volgende stap kwam in 2012, toen hij executive director werd. Onder Wolff zijn leiding won Williams in 2012 haar laatste race: de Grand Prix van Spanje (Pastor Maldonado). Wolff zou vervolgens in 2013 de overstap maken naar Mercedes en daar dezelfde rol vervullen: executive director. Dit was echter niet het enige, want hij kocht ook 30% van Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. Dit is, tot op de dag van vandaag, nog steeds het geval. Op deze manier kwamen de racewereld en de ondernemingskwaliteiten van Wolff bij elkaar.

Zijn rol binnen Mercedes zou snel groeien, want de Oostenrijker nam de leiding rondom alle activiteiten die met autosport te maken hadden over van Norbert Haug. Wolff zou, zodat hij zich kon focussen op Mercedes, in 2014 eerst twee derde van zijn aandelen verkopen en vervolgens in 2016 de rest van zijn aandelen. Daardoor was zijn rol bij Williams uitgespeeld.

Wolff bij Mercedes

Onder Wolff zou Mercedes in het vorige tijdperk enorm veel succes kennen. Eerst deed Wolff dit zowel met Mercedes als met Williams, maar vanaf 2016 was hij dus alleen nog maar deels eigenaar van Mercedes en had hij al zijn aandelen in Williams verkocht. In 2013 moest het Mercedes van Wolff nog het onderspit delven tegen Sebastian Vettel en Red Bull Racing. In 2014 begon echter een nieuw tijdperk in F1, een tijdperk waarin Mercedes zou domineren. Van 2014 tot en met 2021 won Mercedes alle kampioenschappen bij de constructeurs en hield het Red Bull en Ferrari makkelijk achter zich. Bij de coureurs won Mercedes alleen in 2021 het kampioenschap niet. Toen was het Max Verstappen die dit in de laatste race van het seizoen kon voorkomen.

Lewis Hamilton werd in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 onder leiding van Wolff kampioen bij de coureurs, terwijl teamgenoot Nico Rosberg in 2016 als enige de dominantie van Hamilton kon doorbreken en voorkwam dat de Brit zeven kampioenschappen op rij won in F1. In deze periode was er van andere teams eigenlijk amper concurrentie. In de tussentijd was Wolff ook nog actief bezig en verantwoordelijk voor het Formula E-team, waar Mercedes tot eind 2022 actief in was voordat het team verkocht werd aan McLaren. Ook daar werd Mercedes wereldkampioen.

Nieuw tijdperk in F1

Zoals het verleden al vaak heeft bewezen, bleek het begin van een nieuw tijdperk in F1 veel verschuivingen te veroorzaken. Deze waren, dit keer, niet in het voordeel van Mercedes. Het team had het lastig met porpoising aan het begin van 2022 en 2023 en vond het tevens lastig om een goed concept te vinden. Alleen George Russell kon tijdens die twee seizoenen een race winnen (Grand Prix van Brazilië 2022), terwijl Lewis Hamilton al sinds eind 2021 op een zege wacht. Verstappen en Red Bull hebben de rol van het dominante team overgenomen in dit F1-tijdperk. Toch blijft het team onder leiding van Wolff hopen op de achtste titel van Hamilton.

Toekomst Wolff

Wolff laat tot nu toe op geen enkele manier blijken dat hij van plan is te stoppen met ondernemen en het zijn van de teambaas van Mercedes. Zijn waarde als persoon ligt inmiddels boven een miljard dollar en de kans is vrij groot dat dit de komende jaren nog gaat stijgen. Wolff zal van plan zijn nog wat meer investeringen te doen. De vraag is vooral hoelang Wolff nog actief zal blijven in F1. De Oostenrijker zal winnend uit de koningsklasse willen stappen, maar weet ook dat dit nog wel even kan duren. De vraag is niet per se hoelang hij nog wil blijven investeren, maar vooral hoelang hij als teambaas nog actie wil blijven. De kans is echter vrij groot dat hij, net zoals Hamilton, via de voordeur afscheid wil nemen van zijn huidige rol om vervolgens op zoek te gaan naar andere doelstellingen.