Toto Wolff heeft nog altijd geen beslissing genomen over wie de opvolger wordt van Lewis Hamilton, die afgelopen zondag de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië won. De teambaas van Mercedes kon onthullen dat Fernando Alonso overwogen werd.

In aanloop naar het seizoen van 2025 zien we een vrij grote opschudding van de grid in de koningsklasse, iets wat we al jaren niet hebben meegemaakt. Het begon allemaal met de aankondiging van Hamilton dat hij de overstap zal maken naar Ferrari. Carlos Sainz zal dus opzoek moeten naar een nieuwe werkgever. Datzelfde geldt voor Esteban Ocon die door Alpine vriendelijk is verzocht na 2024 te vertrekken. De Fransman wordt als topkandidaat gezien bij Haas, de Amerikaanse renstal die vorige week nog Ollie Bearman bevestigde. Nico Hülkenberg zal op zijn beurt Haas inruilen voor Kick Sauber, wat vanaf 2026 Audi wordt. Verder lijkt de toekomst van Sergio Pérez, ondanks de aangekondigde contractverlenging bij Red Bull, onzeker vanwege een mogelijke prestatieclausule.

Antonelli, Sainz en Verstappen

Het is nog steeds niet bekend wie de nieuwe teamgenoot wordt van George Russell bij Mercedes. Wolff lijkt er nog steeds op te hopen dat Max Verstappen Red Bull Racing gaat verlaten, vanwege de gespannen situatie tussen diens vader Jos en teambaas Christian Horner. Om de regerend wereldkampioen binnen te slepen na het kwijtraken van Hamilton zou ideaal zijn voor Wolff. Sainz kunnen we ook niet uitsluiten, maar de Spanjaard heeft keuze genoeg. Audi en Williams hebben een gooi gedaan naar de winnaar van de Australische Grand Prix, maar ook Alpine doet mee in de strijd om de handtekening van Sainz nu Flavio Briatore is aangenomen als uitvoerend adviseur. Dan is er nog Andrea Kimi Antonelli, het zeventienjarige talent. Wolff zal pas later dit jaar kunnen weten of de jonge Italiaan klaar is voor de Formule 1, en wie weet heeft Sainz tegen die tijd al de knoop doorgehakt over zijn eigen toekomst en is hij geen optie meer.

Deur zat dicht

Een andere Spanjaard en wereldkampioen die als optie werd gezien door Mercedes, was Fernando Alonso. Dat wist Wolff te onthullen in een interview met Mundo Deportivo. Helaas voor de teambaas besloot Alonso om zijn contract bij Aston Martin te verlengen. "Natuurlijk hebben we Fernando's optie overwogen, maar op dat moment was Fernando niet geïnteresseerd in racen voor Mercedes. Vervolgens kreeg hij een contract op de lange termijn aangeboden bij Aston Martin," aldus Wolff. Hij vervolgde over de carrière van de tweevoudig wereldkampioen: "Ik denk dat Fernando meer titels had behaald als zijn carrière anders was gelopen. En voor Mercedes uitkomen in het verleden? Ik denk niet dat hij voor Mercedes had kunnen tekenen na de ongelukkige scheiding met McLaren [na 2007]. Dieter Zetsche zat namelijk bij McLaren en maakte toen de overstap naar Mercedes, dus die deur zat praktisch gezien dicht."

