Lewis Hamilton maakt eind dit seizoen de overstap van Mercedes naar Ferrari, maar terwijl de Zilverpijlen steeds vaker weer meedoen in de kop van het veld, lijkt de Italiaanse grootmacht alleen maar verder weg te zakken. Charles Leclerc noemt het "erger dan een nachtmerrie."

Het is een van de grootste transfers uit de geschiedenis van de Formule 1: Lewis Hamilton die eind 2024 na twaalf jaar Mercedes inruilt voor Ferrari, waar hij in de herfstdagen van zijn carrière hoopt het succes terug te brengen naar Maranello. De beslissing van de zevenvoudig wereldkampioen is ongetwijfeld gebaseerd op de performance van Mercedes sinds 2022. De 39-jarige Brit heeft eerder immers meerdere keren uitgesproken dat hij zijn carrière bij de Duitse formatie wilde eindigen, en tekende zelfs halverwege het seizoen van 2023 nog een contractverlenging van twee jaar.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton ziet Ferrari spartelen

Na twee kleurloze seizoenen zonder overwinning in 2022 én 2023, besloot Hamilton echter dat het welletjes was geweest. De coureur uit Stevenage had het gevoel iets te moeten veranderen, wil hij nog kans maken op dat recordbrekende achtste wereldkampioenschap. Tel daar bij op dat Hamilton nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij een grote voorliefde voor Ferrari heeft, en de beslissing om de gok te wagen en naar Maranello te vertrekken, is best te begrijpen. Maar na twaalf races van het 2024-seizoen te hebben afgevinkt, zal Hamilton zich wellicht toch achter zijn oren beginnen te krappen.

Zeer matige reeks

Ferrari begon sterk aan het huidige seizoen en staat zodoende nog altijd tweede in het constructeurskampioenschap, maar de scharlaken rode bolides waren de afgelopen races nauwelijks in de kop van het veld te zien. Carlos Sainz werd derde in Oostenrijk, en dat is de enige podiumplaats van een Ferrari-coureur, sinds Charles Leclerc de Grand Prix van Monaco won. Sindsdien kent de Monegask een bijzonder matige reeks. Leclerc kreeg een DNF achter zijn naam in Canada, werd vijfde in Spanje, elfde in Oostenrijk en veertiende in Groot-Brittannië.

Leclerc zichtbaar terneergeslagen

Op Silverstone afgelopen zondag sloeg Ferrari daarnaast - niet voor het eerst - de plank mis qua strategie. Toen de eerste druppels vielen, werd Leclerc veel te vroeg naar binnen gehaald voor een setje inters, waardoor hij enorm veel tijd verloor. De 26-jarige coureur verscheen vervolgens zichtbaar terneergeslagen voor de camera's van de Formule 1. "Ik voel me niet goed. Het is te veel", klonk het. "Het zijn nu te veel races geweest. Ik weet niet eens meer wat ik moet zeggen als ik hier kom. We moeten ons resetten als team, maar er is altijd een andere reden waarom het niet werkt."

Erger dan een nachtmerrie Leclerc over de laatste vier races van Ferrari

In gesprek met de aanwezige geschreven media voegde Leclerc daaraan toe dat met de informatie die hij had, het de juiste beslissing leek om naar binnen te komen. Uiteindelijk bleek het negen ronden later pas echt nat genoeg te zijn voor een setje inters: "Het is vanzelfsprekend erg moeilijk, dat hoef ik niet uit te leggen", klonk het. "De afgelopen vier races zijn erger dan een nachtmerrie geweest. Hopelijk komen we snel terug."

OOK INTERESSANT: Hamilton in tranen na zege in Britse Grand Prix: "Keek ronde na ronde naar de fans"

Mercedes komt opnieuw bovendrijven

Waar Ferrari het verval dus opnieuw lijkt te hebben ingezet, komt Mercedes steeds vaker als vaste podiumklant bovendrijven. De afgelopen vier races stond er altijd een Mercedes-coureur op het podium, en twee van de vier races werden zelfs gewonnen. In Oostenrijk was het George Russell die als eerste over de streep kwam, op Silverstone was het Hamilton die een legendarische thuisoverwinning uit het vuur wist te slepen.

Mercedes lijkt dus op de weg terug, terwijl Ferrari momenteel in een neerwaartse spiraal verkeerd. Zij zullen vanaf 2025 ongetwijfeld enorm veel aan de ervaring van Hamilton hebben om eindelijk een einde te maken aan de trend dat Ferrari het hooguit een paar races goed voor elkaar heeft, voordat de boel weer inzakt. Maar je kunt je afvragen of Hamilton met terugwerkende kracht de juiste beslissing heeft genomen.

Hamilton blijft bij beslissing

Momenteel moet hij lijdzaam toezien hoe zijn aanstaande werkgever de boel niet voor elkaar heeft, terwijl het team waarbij hij vertrekt, terug lijkt te keren naar haar oude vorm. Op de vraag of hij dezelfde keuze ook had gemaakt als de performance van beide teams destijds was zoals nu het geval is klonk een korte "Ja", maar je kunt je afvragen of Hamilton 's nachts niet ligt te piekeren.

Gerelateerd