Lewis Hamilton heeft voor de negende keer voor thuispubliek gewonnen, een nieuwe Formule 1-record op het circuit van Silverstone. De Mercedes-coureur kwam als eerste over de streep in een ontzettend spannende en halfnatte F1 Grand Prix van Groot-Brittannië.

Hamilton ving de wedstrijd als tweede aan. Hij nam eventjes de leiding over van teamgenoot George Russell toen de eerste druppels vielen, maar de McLarens bleken het sterkst op de slicks op de natte baan. Lando Norris en Oscar Piastri leken weg te kunnen rijden, maar de papaya-kleurige bolides hadden de bandenstrategie niet goed onder de knie. Hamilton maakte daar maar al te graag gebruik van en kwam na de laatste pitstop terug naar slicks opnieuw aan de leiding. Terwijl Max Verstappen met Norris knokte om de tweede plaats, reed de zevenvoudig wereldkampioen naar de overwinning, zijn eerste in de koningsklasse sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2021. Emotioneel bedankte de man uit Stevenage zijn team via de boardradio. Eenmaal uit de auto gestapt vierde Hamilton de zege in tranen, zwaaiend met de Union Jack.

Geweldige fans

"Ik kan niet stoppen met huilen," begon Hamilton tegenover Jenson Button bij de traditionele interviews. "Elke dag sinds 2021 sta ik op en train ik om te kunnen vechten en werk ik zo hard als ik kan met dit team. Het is mijn laatste race hier, de Britse Grand Prix, met dit team. Ik wilde zo graag voor hun winnen. Ik hou van ze, ik waardeer ze zo erg, alle moeite die ze er al die jaren in stoppen. Daar ben ik ze voor eeuwig dankbaar voor, iedereen bij Mercedes. En dan die geweldige fans - ik zag jullie ronde na ronde. Er is geen beter gevoel dan hier als eerste finishen."

