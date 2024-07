Hamilton houdt Verstappen achter zich en wint knotsgekke Grand Prix van Groot-Brittannië

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De Mercedes-coureur hield zijn hoofd koel tijdens een knotsgekke regenrace, en kwam na 52 ronden met Max Verstappen in zijn kielzog, als eerste over de streep.

De Grand Prix van Groot-Brittannië beloofde op voorhand al een interessante te worden. Na schade op te hebben gelopen aan zijn vloer, moest Max Verstappen in de kwalificatie tekenen voor de vierde startplaats, waarmee er dus werk aan de winkel was voor de drievoudig wereldkampioen. Voor hem stonden maar liefst drie coureurs met de Britse nationaliteit. George Russell ving de race aan vanaf pole position, gevolgd door Lewis Hamilton en Lando Norris. De tienduizenden Britse fans op de tribunes, mochten dus hopen op een overwinning voor een van de thuishelden. De race op het historische Silverstone ging om klokslag 16:00 uur Nederlandse tijd van start, met een neerslagkans van zestig procent en de dreiging van donkere wolken alom aanwezig.

Probleemloze openingsfase

Verstappen kende een goede start en wist direct de aanval op Norris te openen. Het duo ging - dit keer zonder brokken - zij aan zij door de eerste paar bochten, waarna de Nederlander buitenom de derde plaats in de wedstrijd over wist te nemen. Russell behield de leiding in de wedstrijd, met Hamilton in zijn kielzog. Voor Pierre Gasly was de zondagmiddag van korte duur. De Fransman ontdekte tijdens de formatieronde een probleem aan zijn Alpine, en moest nog voor de start van de race weer achterwaarts terug de garage in. Een goede start was er ook voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur won drie plaatsen en steeg daarmee naar de achtste plaats.

Moeilijkheden voor Verstappen

Russell wist in de openingsfase een sterk tempo op de mat te leggen en had na vijf ronden een gat van 1,4 seconde naar Hamilton getrokken. De zevenvoudig wereldkampioen lag op zijn beurt 1,5 seconde voor Verstappen, die moeite leek te hebben met behoorlijk wat onderstuur en zo onder druk van Norris bleef staan. Na tien ronden was het gat opgelopen tot 2,5 seconden, maar ook Norris moest wat tijd toegeven op de Limburger. In de kop van het veld ontstonden er zo wat gaten, terwijl de teams de coureurs op de hoogte brachten van naderende buien.

LAP 15/52



And the crowd erupts as Norris powers past Verstappen! 💪 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/VeP7IOpV5e — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Regenbui zorgt voor chaos in de kop van het veld

Na vijftien ronden had Norris de aansluiting bij Verstappen weer gevonden, en wist hij een inhaalactie in te zetten. De Brit nam de derde plaats in de wedstrijd weer over, terwijl de Red Bull Racing-coureur niet veel meer kon doen dan toekijken hoe hij voorbij gereden werd. Slechts twee ronden later kwam ook Oscar Piastri langszij. De problemen voor Verstappen waren serieus, terwijl de eerste lichte druppels werden ingeruild voor een zwaardere bui.

De grip werd in hoog tempo minder op Silverstone. Hamilton en Russell werden de eerste slachtoffers. Het Mercedes-duo schoot allebei plotseling rechtdoor, waardoor Norris de leiding in de wedstrijd uit het niets over wist te nemen. Piastri wist op zijn beurt aan te sluiten, en ging vrijwel direct aan Russell voorbij voor de derde plaats. De Australiër stormde door naar Hamilton en ging ook aan de routinier voorbij, waarna er plotseling twee McLarens op de eerste twee plaatsen lagen.

LAP 19/52



The battling Mercedes go off track and Norris sniffs an opportunity and gets past Russell #F1 #BritishGP pic.twitter.com/6CD6RdsoRn — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Tijd voor regenbanden

Een groot deel van het circuit was nog droog, waardoor het te vroeg was voor de inters. Dat ondervond ook Sergio Pérez. De Mexicaan startte vanuit de pitstraat na een mislukte kwalificatie en nam dus de gok om naar het groene rubber te gaan, maar dit bleek al snel een verkeerde zet. Niet veel later had het wellicht wel gekund, want in ronde 27 brak er opnieuw een bui los boven het circuit. Volgens de gegevens van de teams zou deze langer duren, en dus was Verstappen de eerste van de top vijf die naar binnen dook voor een setje inters. De rest van veld volgde in hoog tempo

Chaotische pitstops

Door de vroege stop van Verstappen en het feit dat Mercedes een dubbele pitstop inzette, won de Limburger behoorlijk wat tijd. Hij kwam als derde voor Russell weer de baan op, terwijl ook Piastri erg veel tijd verloor. De Australiër moest een ronde langer door op de slicks dan zijn teammaat en kwam pas als zesde weer de baan op, waarmee Verstappen doorschoof naar de derde plaats. Met nog twintig ronden te gaan bestond de top zes zodoende uit Norris, Hamilton, Verstappen, Russell, Carlos Sainz en Piastri.

Drama voor Russell

Na 34 van de 52 ronden kwam er plotseling een eind aan de race voor Russell. Er was een probleem met de Mercedes van de Brit en hij moest zijn auto in de garage parkeren. Een zuur moment voor de 26-jarige coureur, maar goed nieuws voor Verstappen. De Limburger had nog altijd grote moeite met zijn Red Bull, maar zag de dreigende Zilverpijl in zijn rug wegvallen. Ondertussen kwam de zon weer tevoorschijn en begon het asfalt langzaam op te drogen. Zo werd het voor de coureurs opnieuw gokken wat het juiste moment was voor een bandenwissel.

Opnieuw chaos door opdrogende baan

Met nog twaalf ronden op het bord was het moment daar. Verstappen en Hamilton doken als eerste naar binnen voor een setje slicks, terwijl Norris besloot een ronde door te rijden. Verstappen had echter alleen nog een setje van de harde banden liggen, waar de concurrentie naar de zachte of medium band kon gaan. Het team van McLaren werkte zichzelf opnieuw tegen met de strategie. Norris verloor veel tijd door langer door te rijden, en kwam twee seconden achter Hamilton als tweede weer de baan op nadat hij naar binnen was gekomen voor een setje van de zachte band. Piastri lag ondertussen tien seconden achter de top drie, omdat hij bij de vorige pitstop langer door moest rijden.

LAP 39/52



Hamilton (and Verstappen, who's P3) pit for slick tyres. Leader Norris stays out on track#F1 #BritishGP pic.twitter.com/R33jyabfkd — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Zinderende slotfase

Het gat tussen Hamilton en Norris was met nog tien ronden te gaan 2,4 seconden, met Verstappen daar weer drie seconden achter. De harde band bleek echter een goede zet voor de Limburger, want met nog een aantal ronden te gaan kwam hij in hoog tempo bij Norris in de buurt. In ronde 48 van de 52 was de aanval van de Nederlander daar. Op het rechte stuk voor start/finish vloog hij bij de Brit buitenom langszij, en daarmee nam hij de tweede plaats in de wedstrijd over.

Hamilton wint Grand Prix van Groot-Brittannië

Hamilton was ondertussen aan het trappen voor wat hij waard is. Met nog vier ronden te gaan, was het onderlinge verschil 3,3 seconden. Verstappen kwam in hoog tempo dichter bij, maar het gat bleek net te groot. Hamilton verreed een perfecte race en wist zodoende de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam te schrijven. Een prachtige dag voor de Brit, die zijn thuisrace wist te winnen. Zijn eerste overwinning sinds 2021.

