De auto van Lewis Hamilton is na de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië geïnspecteerd door de FIA. Het autosportorgaan heeft het resultaat van die inspectie gedeeld.

Het is alweer bijna twee weken geleden dat Hamilton zijn reeks van meer dan 900 dagen zonder zege in F1 ten einde zag komen. Hamilton begon in eigen huis vanaf P2, maar reed richting het einde van de race op P1. Russell was tijdens de race uitgevallen, terwijl Max Verstappen dankzij een matige eerste stint terug was gevallen. Toch kwam de Nederlander terug in zijn ritme tijdens de laatste stint, waarbij hij op de hards tempo begon te vinden. De Nederlander kwam nog in de buurt van Hamilton, maar werd uiteindelijk tweede achter de Brit. Lando Norris werd derde.

Artikel gaat verder onder video

Auto Hamilton na GP Groot-Brittannië gecontroleerd

Na afloop van de race wordt er altijd, compleet 'willekeurig', een auto uit de top tien gekozen voor inspectie van de FIA. In dit geval was het de auto van winnaar Hamilton. De auto bleek, na die inspectie, te voldoen aan alle voorwaarden en regels die de FIA heeft opgesteld.

De auto van Lewis Hamilton is na de Grand Prix van Groot-Brittannië gecontroleerd door de FIA.#BritishGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/2Qsu6PsAip — GPFans NL (@GPFansNL) July 18, 2024

Gerelateerd