Marko erkent mogelijk "meerdere problemen" bij Red Bull: 'Maar Verstappen loopt uit'

Dr. Helmut Marko (81) wist het voorafgaand aan de Britse Grand Prix nog zo zeker; Red Bull Racing zou op Silverstone terugslaan voor het slechte optreden in Oostenrijk. Niets bleek minder waar, want Red Bull werd het gehele weekend overklast door McLaren en Mercedes. Marko erkent nu dat zijn team misschien wel "meerdere problemen" heeft.

Na de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris in Spielberg, had Marko zijn hoop gevestigd op Silverstone. Daar zou Red Bull wel weer even gaan laten zien wie er dit seizoen de baas is. Die verwachting werd echter totaal niet ingelost, want Red Bull kwam er niet aan te pas op Brits grondgebied. Het waren juist de 'thuisrijders' die er bovenuit staken in Groot-Brittannië. George Russell, Lewis Hamilton en Norris (allen Brits) kwalificeerden zich voor Verstappen op Silverstone. Ook leken zij alle drie tijdens de Grand Prix voor de Nederlander te finishen, zij het niet dat Russell uitviel met een probleem aan zijn auto en McLaren de strategie van Norris verknoeide, waardoor Verstappen alsnog tweede werd. De scheurtjes in het bastion van Red Bull worden echter steeds meer zichtbaar, zo weet ook Marko.

Mogelijk meerdere problemen Red Bull

In gesprek met het Oostenrijkse OE24 laat Marko weten dat het niet langer uitgesloten is dat Red Bull met meerdere problemen kampt. Als de adviseur geconfronteerd wordt met zijn uitspraken dat Red Bull zou terugslaan op Silverstone - en of dit nu in Hongarije gaat gebeuren, antwoordt Marko: "Zo gemakkelijk zal het niet zijn. Wederom hadden we op Silverstone niet de snelste auto. We hebben één probleem, zo niet meerdere." Anderzijds ziet Marko wel dat Verstappen zijn voorsprong in het WK 'gewoon' blijft uitbreiden. "Maar zolang we onze voorsprong in elke race blijven vergroten, is dat prima."

Verstappen loopt uit in WK, constructeurs wél in gevaar

Verstappen vergroot inderdaad steeds zijn voorsprong in het coureurskampioenschap, maar Marko zou zich toch ook zorgen moeten maken als hij kijkt naar de stand bij de constructeurs. Red Bull staat weliswaar nog bovenaan, maar door de matige optredens van Sergio Pérez loopt de concurrentie wel ieder raceweekend verder in. Red Bull heeft nu 373 punten, terwijl Ferrari op de tweede plaats volgt met 302 punten. McLaren is ook bezig aan een inhaalslag: zij staan derde met 295 punten. Mercedes volgt op vier met 221 punten.

