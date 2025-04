De teambaas van Mercedes, Toto Wolff, heeft zich positief uitgelaten over de prestatie van George Russell. Wolff kijkt zeer tevreden terug op de vrije trainingen én kwalificatie van de jonge Brit.

Russell is sterk aan het seizoen begonnen met drie podiumplaatsen en meerdere finishes in de top vijf. Hoewel het ‘oude’ dominante Mercedes nog niet is teruggekeerd en het team nog zoekende is naar de vorm van eerdere jaren, strijden ze nu mee in de subtop achter McLaren en in concurrentie met de Red Bull van Max Verstappen en de rode Ferrari’s.

Artikel gaat verder onder video

Toto Wolff komt met pikante uitspraak

Dat Russell indrukwekkend presteert bij het team, valt voor Wolff niet te ontkennen: "Hij doet het fantastisch. Er wordt vaak meer gesproken over Lewis of Max, maar George Russell laat nu echt zien wat hij kan," aldus de teambaas. Ook komt hij met een opvallende uitspraak: "George zit op hetzelfde niveau als Max Verstappen." In hoeverre de gewaagde uitspraken van de 53-jarige teambaas zullen kloppen, moet vandaag blijken tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië: Russell start als derde.

Gerelateerd