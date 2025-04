Toto Wolff heeft teruggeblikt op het F1-weekend in Saoedi-Arabië en kwam met een pittig statement naar buiten. Volgens hem zou dit 'de slechtste performance van het jaar' geweest zijn voor het team van Mercedes.

George Russell startte vanaf de derde positie op de grid en zag hiermee de ideale gelegenheid om een goede race neer te zetten. Maar de hoop op een goede race vervloog bij het team van Mercedes al snel: de Brit kreeg tijdens de tweede stint op de harde banden te maken met "ernstige" blaarvorming, waardoor hij uiteindelijk terugviel naar de vijfde plek. Nog schokkender was voor teambaas Wolff dat het verschil met de vierde plek, Lando Norris, maar liefst 18 seconden was.

Slechtste race van het seizoen

"Dit was onze alle slechtste race tot nu toe", begon Wolff. "Het tempo zakte gewoon weg door blaarvorming en oververhitte banden en tot nu toe hebben we daar geen verklaring voor." De Oostenrijkse teambaas gaf aan veel meer te hebben verwacht van zijn bolides: "Je gaat de race in met het idee dat je de op één-na-snelste bent, en dat is eigenlijk geeneens wat we willen. Dan zie je vervolgens de race op zo'n manier ontwikkelen, dat is zó frustrerend."

Kansloos tegenover Verstappen

Ook George Russell kwam met een reactie op de mislukte race: "Ik pushte hard om bij Max te blijven aan het begin van de tweede stint", zei Russell. "Maar ik wist dat ik het niet vol zou kunnen houden en we vielen aan het eind van de klif." Daarna komt hij met een zorgwekkende statistiek: "Ik verloor een seconde per ronde in de laatste 15 ronden, maar eerlijk gezegd hadden we gewoon niet het tempo en zelfs als ik meer had kunnen managen, denk ik dat ik nog steeds als vijfde zou zijn geëindigd."

