Teambaas Toto Wolff heeft de politie ingeschakeld, nadat een anonieme e-mail werd rondgestuurd waarin werd beweerd dat Mercedes Lewis Hamilton saboteert. Ferrari-topman Frédéric Vasseur sluit zich aan bij Wolff en vindt zo'n claim dan ook complete onzin.

Tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Spanje kwam het nieuws naar buiten dat de anonieme e-mail was verstuurd door een vermeend teamlid van Mercedes. Die vindt dat Hamilton ongelijk wordt behandeld ten opzichte van diens ploegmaat George Russell en beweert dat er sabotage in het spel is. Als we kijken naar het kampioenschap, dan staan de twee Britten qua punten nog best dichtbij elkaar, maar op de zaterdagen kwalificeerde Russell zich acht van de negen keer beter dan de zevenvoudig wereldkampioen. Er wordt onderzoek gedaan naar het IP-adres achter de e-mail en de politie is ook ingeschakeld, zo liet Wolff weten bij Motorsport.com.

Naar een psychiater

"Ik weet niet wat sommige complotdenkers en gekken denken," begon de Oostenrijker. "Lewis maakt al twaalf jaar deel uit van het team. We hebben een vriendschap. We vertrouwen elkaar en we willen dit met een goed gevoel afsluiten." Wolff moet aan het eind van dit seizoen afscheid nemen van Hamilton. De man uit Stevenage zal vanaf 2025 voor Ferrari uitkomen. "Als je dat niet gelooft, dan zul je wel geloven dat wij het wereldkampioenschap bij de constructeurs willen winnen. Een onderdeel daarvan is om beide auto's te laten winnen. Dus, aan alle gekke mensen: 'ga naar een psychiater.'"

Niet voor te stellen

Vasseur sluit zich aan bij Wolff en kan zich niet voorstellen dat iemand Formule 1-bolides zou saboteren. "Ik zet even mijn relatie met Toto aan de kant," begon de teambaas van de Italiaanse Scuderia tegenover de aanwezige media op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Hoe kan je je voorstellen dat een bedrijf met 1500 mensen die dag en nacht werken, als een malle pushen om upgrades te ontwikkelen, voor iedere race, om vervolgens een van onze auto's kapot te maken of om een van onze auto's te beschadigen? Dit is compleet irrationeel, en niemand in de paddock zou iets als dit kunnen doen. We zijn aan het vechten voor een kampioenschap, en ieder weekend proberen we dat ene puntje meer te scoren dan de ander. Hoe kan je je voorstellen dat [een team zou] zeggen: 'Oké, Lewis, we willen met jou geen punten meer scoren?'."

