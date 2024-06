Op de zaterdagochtend van de F1 Grand Prix van Spanje is brand uitgebroken in de hospitality suite van McLaren. De brandweer is opgeroepen om de brand te blussen en ook ambulances zijn erbij op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

McLaren maakte een prima vrijdag mee op de baan in het dorpje Montmeló. Lando Norris was het snelst in de eerste vrije training met een rondetijd van 1:14.228. De Brit werd vervolgens derde in de tweede vrije training op slechts een halve tiende achterstand van de snelste man Lewis Hamilton. Oscar Piastri had een probleemloze dag en kwam in beide sessies comfortabel in de top tien terecht. De renstal uit Woking hoopt dit weekend in Spanje het gat opnieuw te dichten richting Red Bull Racing en Ferrari.

Elektrische brand

In aanloop naar de derde vrije training op de zaterdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya is brand uitgebroken in de hospitality suite van McLaren. Het zou gaan om een elektrische brand die was uitgebroken in de keuken. De brandweer was er snel bij om de brand te blussen. Medische teams in ambulances werden opgeroepen in het geval iemand was verwond.

⚠️ | A small electrical fire broke out in the kitchen of McLaren's hospitality suite, prompting an evacuation.



Firefighters are currently on the scene trying to control the situation.



[📸 @tgruener]#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/aTknYlmXmh — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) June 22, 2024

Een woordvoerder van McLaren liet weten dat "de Team Hub paddock hospitality unit geëvacueerd was in de ochtend vanwege een brandmelding. Het team is veilig geëvacueerd, terwijl de lokale brandweerbrigade bezig is de problemen op te lossen." Volgens het Spaanse SoyMotor is tenminste één iemand afgevoerd met de ambulance. F1-journalist Ben Hunt kon vertellen dat Pirelli-motorsportdirecteur Mario Isola, die een vrijwilliger is bij de ambulance, meehielp met het blussen van de brand.

