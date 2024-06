Volgens Charles Leclerc rijdt Max Verstappen nu niet anders, nu hij met Red Bull Racing door de Monegask, Ferrari en McLaren voor het eerst sinds het seizoen 2021 echt uitgedaagd wordt. Toch ziet Leclerc wel een voordeel, een strategisch voordeel.

In 2022 en 2023 kon niemand iets doen aan Max Verstappen en Red Bull Racing. Zelfs zijn teamgenoot Sergio Pérez kon het tempo niet bijbenen, laat staan de coureurs van McLaren, Ferrari en Mercedes. Begin 2022 was er dankzij wat zeges van Leclerc nog wat hoop, maar vanaf de Europese races in 2022 heeft niemand echt Verstappen en Red Bull kunnen uitdagen. Tot dit seizoen. Sinds Imola, de laatste vier raceweekenden, zitten McLaren en Ferrari er bovenop en hebben Verstappen en Red Bull het lastig. Dit lijkt zich dit weekend door te zetten in Spanje.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz snelste in laatste vrije training voor GP Spanje, Verstappen moet genoegen nemen met P4

Leclerc over uitdagen Verstappen in 2024

In gesprek met Motorsport.com zegt Leclerc dat Verstappen, ondanks de problemen die Red Bull dit jaar heeft met de auto, niet anders is gaan rijden. "Ik denk dat Max dit seizoen een consistente performance laat zien, of hij nu de jager of de prooi is. Ik denk daarom ook niet dat hij de weekenden nu anders aanvliegt. Ik denk dat hij net zo sterk gaat zijn." Toch weet ook Leclerc dat Verstappen in 2024 wel wat meer concurrentie heeft van Ferrari en McLaren. "Wij kunnen hem als team iets meer onder druk zetten."

OOK INTERESSANT: Marko: 'Vrijdag Verstappen en Red Bull niet zo alarmerend als het leek'

Leclerc ziet strategisch voordeel tegen Verstappen

Volgens Leclerc is het een voordeel dat Ferrari het Verstappen nu met twee auto's lastig kan maken. Ook McLaren draagt met vooral Lando Norris zijn steentje bij, waardoor Red Bull en Verstappen het een stuk lastiger hebben. "Nu de teams zo dicht bij elkaar zitten, kunnen wij hen [Red Bull Racing] het strategisch lastig maken. We kunnen hen onder druk zetten en dan kunnen zij fouten maken. Het is dan niet dat ze dan de druk ineens voelen, maar we hebben dan twee auto's die dicht in de buurt zitten. We kunnen het strategische spel gaan spelen. Als we in dat soort situaties terechtkomen, dan zijn er meer kansen voor ons."

Gerelateerd