Helmut Marko heeft gereageerd op het feit dat Red Bull Racing recent een geheime testdag heeft afgewerkt met Max Verstappen in een oude auto van het team op het circuit in Imola. Volgens de Oostenrijker was dit nodig, maar is er na de vrijdag tijdens de F1 Grand Prix van Spanje verder nog geen reden om 'gealarmeerd' te zijn na de eerste twee trainingen.

Het seizoen 2024 verloopt nog niet zo dominant voor Verstappen en Red Bull Racing als in 2022 en 2023 het geval was. De eerste zes races van het seizoen begon het team wel dominant, op het raceweekend in Australië na, maar sinds Imola stapelen de sportieve problemen zich op. Red Bull won met Verstappen wel twee van de laatste vier races, maar in Imola en Canada ging het niet van harte. In Miami en Monaco wonnen Lando Norris en Charles Leclerc. Red Bull won dit jaar 'al' drie van de negen races niet, terwijl vorig jaar alleen de GP van Singapore niet gewonen werd.

Marko zag problemen RB20 al ontstaan in Imola

De problemen met de hobbels en de kerbstonen van de RB20 waren voor Marko, Verstappen en zijn team reden genoeg om een geheime testdag te doen op het circuit in Imola. In gesprek met Motorsport.com zegt Marko dat Verstappen serieuze problemen had met de RB20 en dat die door Red Bull dan ook serieus genomen worden. Deze problemen begonnen, ondanks dat hij die race nog wel won, eigenlijk al in Imola. Dit was dan ook een grote reden waarom er op dat circuit in het geheim getest werd. "We hebben de race in Imola gewonnen, maar dat was puur aan Max te danken. We hadden daar serieuze problemen met het rijgedrag van de auto."

Marko legt uit waarom oudere auto werd gebruikt

Paul Monaghan, hoofdengineer van Red Bull, gaf al aan dat het team tijdens de testdag in Imola een oudere auto had gebruikt. Marko zegt dat dit klopt en legt ook uit waarom. "Zelfs als je een oudere auto gebruikt, dan nog je die dingen wel goed simuleren en uitvinden wat het echte probleem is over de kerbstones en met het rijgedrag van de auto." Marko bevestigde vervolgens dat het doel van de testdag in Imola was om achter de problemen van de RB20 te komen als het gaat om de kerbstones en de hobbels op circuits. "Exact."

Marko over vrijdag Verstappen in Spanje

Verstappen sloot in Spanje, waar de Formule 1 dit weekend actief is, de eerste en tweede vrije training af op P2 en P5 en vond het zelf een vrij normale vrijdag. Toch waren er vanuit zowel Verstappen als teamgenoot Sergio Pérez klachten over de auto. Marko zegt in gesprek met hetzelfde Motorsport.com dat de huidige situatie minder erg is dan het lijkt. "Mijn conclusie is dat we nog niet de balans hebben gevonden die we hadden verwacht. De oplossing was vandaag geweest om een andere achtervleugel te monteren, maar dat had ons twintig minuten gekost en hebben we dus niet gedaan."

Volgens fans en analisten was de vrijdag alarmerend, maar Marko is het daar niet mee eens. Hij vervolgt: "Max wilde graag een andere voor- en achtervleugel hebben, maar qua afstelling moet je ook alvast aan zondag denken. Het gripniveau zal dan anders zijn dan vandaag en Max is ervaren genoeg om een goed gevoel te hebben van hoe de situatie dan zal zijn. We moeten qua set-up alvast de richting voor de race denken. Vandaag hebben we ook met minder motorvermogen gereden, dus het is niet zo alarmerend. De long runs zagen er op zich ook wel oké uit."

