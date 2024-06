Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft gereageerd op de beschuldigingen van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko. De geruchten gaan dat Red Bull de FIA heeft gewezen op de bewegende voorvleugel van een paar teams, waaronder die van Mercedes. Marko zei al dat hij de Zilverpijlen 'extra in de gaten gaat houden' de komende tijd. Wolff claimt namelijk dat Marko dan nog behoorlijk druk gaat zijn, niet alleen met Mercedes.

In gesprek met RacingNews365 zegt Wolff dat Mercedes wat nieuwe onderdelen naar de race in Spanje heeft meegenomen, maar dat ze niet echt zichtbaar zijn. "We hebben heel wat onderdelen meegenomen naar deze race, maar misschien niet de zichtbare. Dus ik denk dat je in die strijd elke Grand Prix prestaties moet toevoegen. En al is het maar een paar milliseconden hier en daar, maar we hebben onderdelen meegenomen."

Wolff reageert op uitspraken Marko en Red Bull

Marko stelde voorafgaand aan het weekend dat hij Mercedes 'extra in de gaten gaat houden' tijdens de komende races in verband met de bewegende voorvleugel. Wolff trekt zich daar niet zoveel van aan. "In de Formule 1 trekt iedereen meteen een conclusie en zegt: ik heb die voorvleugel gezien en die side pods en die deflectors. Voorvleugels spelen tegenwoordig een grote rol. Dat is duidelijk. Aero-elasticiteit speelt een grote rol, maar de vloeren ook. Ik denk dat het altijd de combinatie hiervan is. Je kunt een voorvleugel hebben die buigt als een banaan en door de test komt, maar de rest van de auto werkt gewoon niet goed in de interactie."

Wolff ziet 'iedereen' de grenzen van de FIA-reglementen opzoeken

Volgens Wolff is niet alleen Mercedes, maar zijn alle teams - inclusief Red Bull - de grenzen van het reglement aan het opzoeken en zullen deze grenzen ooit door een team gevonden gaan worden. "Ik denk dat iedereen de grenzen probeert te verleggen binnen de reglementen. En ik denk dat we de afgelopen drie races vooral aan de goede kant hebben gezeten, waar we geloven dat we een grote stap hebben gemaakt en alle aerobits die er sindsdien zijn gekomen, en misschien hebben we gewoon aan de andere kant gezeten van waar we hadden moeten zijn met vleugels en vloeren en dat soort dingen."