Wees er snel bij: tickets voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje zijn nú beschikbaar

De Grand Prix van Spanje staat ieder jaar garant voor een groot feest onder de Spaanse zon. Dat zal tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 niet anders zijn. Wil jij erbij zijn in het weekend van zondag 1 juni? Bestel dan nu als een van de eersten kaarten voor het raceweekend via de ticketshop van GPFans.

Ieder seizoen reizen er weer duizenden Nederlandse Formule 1-fans af naar het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló, voor de Grand Prix van Spanje. En dat is niet zo gek. Het circuit heeft een karakteristieke lay-out en wordt omringd door grindbakken, waardoor het voor iedere coureur een grote uitdaging vormt. Daarnaast kent de baan sectoren op zowel hoge als lage snelheden, waardoor het vrijwel nooit te voorspellen is welke rijder als sterkste voor de dag zal komen. Verder vormt de Grand Prix van Spanje natuurlijk het decor voor de historische overwinning van Max Verstappen in 2016, toen hij tijdens zijn debuut voor Red Bull Racing als eerste over de streep kwam.

Tickets voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje

Tel hierbij op dat het in juni vrijwel altijd heerlijk weer is op Spaanse bodem, en je hebt het perfecte recept voor een ideaal weekend voor de Formule 1-fan. De Grand Prix van Spanje is dan ook ieder jaar weer razendsnel uitverkocht, maar via de ticketshop van GPFans kan je vanaf vandaag als één van de eersten je kaarten bemachtigen. Weekendtickets zijn al beschikbaar vanaf 202 euro, afhankelijk van de gekozen tribune en het arrangement.

