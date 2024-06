Lewis Hamilton is positief na de vrijdag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Spanje, maar waakt voor optimisme. De Brit weet namelijk nog niet zeker of Mercedes, ondanks dat er stappen zijn gezet, mee kan doen met Max Verstappen en Red Bull Racing of McLaren en Ferrari. Hij wil de regerend kampioen echter wel uitdagen.

In gesprek met F1TV blikt Hamilton terug op de vrijdag in Spanje, die hij op P7 en P1 afsloot na de eerste twee vrije trainingen. Zeker de tweede vrije training voelde goed, aldus Hamilton. "VT1 was geen beste sessie voor ons, maar we hebben toch veel geleerd. VT2 was een stuk beter beter en de auto deed het geweldig. Het circuit was erg heet, dus het was zwaar voor de banden, vooral in de longruns. Maar ik heb niet het gevoel dat we ver van de snelste teams afzitten. Ik hecht niet zo veel waarde aan de tijden van vrijdag, maar ik denk dat de auto het veel beter doet."

Hamilton ziet Mercedes stappen vooruit zetten

Hamilton zet zijn optimistische lijn door, want volgens de Brit heeft Mercedes de afgelopen paar weekenden grote stappen gezet richting het strijden om podiumplekken. "We hebben de afgelopen races een stap vooruit gezet met de auto. Iedereen heeft zo hard gewerkt om ons op dit punt te brengen en om die kleine stapjes voorwaarts te blijven maken. We hebben ook een duidelijke richting voor ogen. We zien dat nu ook terug in onze prestaties op de baan. Hopelijk kunnen we het momentum doortrekken."

Hamilton ziet dat Mercedes nog 'wat werk' te verrichten heeft

Toch blijft Hamilton ook realistisch en wil hij niet op een roze wolk gaan zitten. De Brit heeft al vaker in deze situatie gezeten dit jaar, want de vrijdag was al vaak een groot succes. Op zaterdag verloor vooral Hamilton vervolgens veel tempo, waarbij de Brit ook vaak wees naar upgrades die hij niet had en teamgenoot George Russell wel. Russell is 8-1 tegen Hamilton tijdens de kwalificaties, waardoor Hamilton na de kwalificaties in 2024 vaak gefrustreerd achter bleef. De Brit wil dan nu ook nog niet definitief zeggen dat het team met Red Bull, Ferrari en McLaren mee kan doen tijdens de races in Europa. Hamilton wil echter niets liever. "We moeten nog wel wat werk verzetten en dan zullen we zien of we het tempo van Red Bull, Ferrari en McLaren kunnen bijbenen."