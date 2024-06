Vrijdag was de F1-wereld in de ban van de 'geheime' testdag die Red Bull Racing recent met Max Verstappen op het circuit in Imola heeft afgewerkt. Red Bull heeft de testdag inmiddels bevestigd en legt uit wat het doel van de testdag was, waarom het geheim was en wat de feedback was van Verstappen zelf na deze testdag. Duidelijk is in ieder geval dat de problemen met de RB20 serieus zijn.

In gesprek met Motorsport.com legt Paul Monaghan, hoofdengineer van Red Bull Racing, uit wat het doel was van de 'geheime' testdag van Verstappen in Imola. "We probeerden Max een referentie te geven met een oude auto. Als je de sterke en zwakke punten van een auto beoordeelt, dan is de huidige auto normaal gesproken je enige referentiepunt. Je kunt wel zeggen 'in het verleden hadden we dit of toen hadden we dat', maar de vraag is of dat ook echt zo blijft, doordat je beide auto's niet tegelijkertijd hebt gebruikt."

Doel van gebruiken oude auto Red Bull tijdens testdag Imola

Voor deze testdag werd echter niet de huidige auto gebruikt, waar dus best wel wat problemen mee zijn ten opzichte van die van 2022 en 2023, maar een oudere auto van Red Bull. Monaghan legt uit waarom er een oude auto werd gebruikt en niet de auto van dit jaar. "Door die oude auto te gebruiken in Imola, wilden we Max graag een andere referentie geven om het verschil echt te kunnen beoordelen. Op basis daarvan heeft hij ons feedback gegeven en nu is het aan ons om er iets mee te doen."

Red Bull onthult feedback Verstappen na testdag Imola

Wat dan vervolgens natuurlijk interessant is, is wat Verstappen na de testdag in de oude auto van Red Bull te zeggen had. "Zijn feedback is niet per se veranderd, maar we hebben hem vooral een extra referentiepunt gegeven. Tijdens een F1-seizoen kun je de sterke en zwakke punten van een auto alleen maar beoordelen vergeleken met de concurrentie, maar die dingen combineren we graag met de woorden van Max en met de woorden van Checo. Dan gaan we in de data kijken, analyseren waarom hij iets zegt of waarom zijn perceptie zo is en vervolgens kijken we natuurlijk wat we eraan kijken doen. Zo werkt het."