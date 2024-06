Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje?

Dit weekend zijn de F1-coureurs begonnen aan een triple header, te beginnen in Barcelona voor de F1 Grand Prix van Spanje die zondag op het programma staat. Eerst moet er echter nog gekwalificeerd worden. Hoe laat begint zaterdag de kwalificatie?

De coureurs beginnen dit weekend aan een fase waarin de Formule 1 zich alleen maar in Europa gaat bevinden. Voor de zomerstop wordt er nog gereden in Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en België, na de zomerstop vervolgens in Nederland, Italië en Azerbeidzjan. Op 22 september staat er in Singapore dan pas weer een race buiten Europa op het programma. Tot eind juli, wanneer de zomerstop begint, gaan de coureurs nog vijf races in zes weekenden afwerken. Een drukke periode dus.

Vrijdag in Barcelona

Op vrijdag stonden de eerste twee vrije trainingen op het programma, sessies die voor de coureurs belangrijk zijn om hun upgrades te testen en te wennen aan de auto en de baan en op basis daarvan wat aanpassingen te doen. Oliver Bearman mocht, in plaats van Nico Hülkenberg, namens Haas VT1 afwerken. Max Verstappen sloot de twee trainingen af op P2 en P5, terwijl Lando Norris en Lewis Hamilton bovenaan eindigden. Er waren geen grote incidenten, crashes of controversiële momenten tijdens de twee trainingen, waardoor het een vrij normale vrijdag bleek zonder al te veel spektakel en de coureurs veel rondjes konden rijden.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 GP Spanje?

De tiende kwalificatie van het seizoen wordt deze zaterdag verreden. De coureurs trappen de zaterdag echter af met de derde vrije training, die om 12:30 uur begint. Om 16:00 uur gaan de coureurs zich vervolgens focussen op de kwalificatie, waar pole position voor de Grand Prix van Spanje op het spel staat. Tot nu toe veroverde Verstappen zeven van de eerste negen pole positions, maar de laatste twee in Monaco en Canada gingen naar Charles Leclerc en George Russell respectievelijk. Eind zaterdagmiddag zal iedereen weten wie er zondag vanaf P1 gaat starten aan de tiende race van 2024.