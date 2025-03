De Grand Prix van Madrid zal volgend jaar voor het eerst op de Formule 1-kalender verschijnen als nieuwe race. Inmiddels weten we na de datum nu ook wat de naam van het circuit zal zijn en de organisatie in Madrid heeft voor een toch enigszins opmerkelijke naam gekozen.

De Grand Prix van Spanje wordt vanaf 2026 gereden. Het gaat om een 5,474 kilometer lang 'hybride circuit', dat dus deels stratencircuit en deels normaal circuit is, waarbij een rondje iets langer dan anderhalve minuut zal duren. De Madrilenen hebben een contract voor maar liefst tien jaar weten te bemachtigen, waarbij de druk op de Grand Prix in Barcelona dus verder groeit. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid of de race op het Circuit de Catalunya gaat verdwijnen of dat we twee races in het Zuid-Europese land krijgen.

Madring

Inmiddels is er ook een datum gevonden voor de gloednieuwe Grand Prix van Madrid in 2026. De eerste editie van de race zal volgens de laatste recente berichten worden gereden op 6 september 2026, het 'slot' dat in 2025 nog weggelegd is voor de Grand Prix van Italië. Nadat we recent de datum te horen gekregen hebben, weten we nu op welk circuit het plaats gaat vinden: het nieuwe stratencircuit in Madrid zal namelijk als de 'Madring' door het leven gaan. Ook is de lay-out van de nieuwe aanwinst op de kalender bekend.

